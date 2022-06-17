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https://arabic.sputniknews.com/20220617/متحدثة-الخارجية-الروسية-تثير-تفاعلا-واسعا-بتصريح-حول-عزل-وإلغاء-السعودية-1063761841.html
متحدثة الخارجية الروسية تثير تفاعلا واسعا بتصريح حول "عزل وإلغاء" السعودية
متحدثة الخارجية الروسية تثير تفاعلا واسعا بتصريح حول "عزل وإلغاء" السعودية
تفاعل نشطاء على مواقع التواصل مع تصريحات للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، حول فكرة "الاستغناء" عن المملكة العربية السعودية. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T10:02+0000
2022-06-17T10:02+0000
العالم العربي
روسيا
أخبار السعودية اليوم
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ولدى سؤالها خلال مقابلة مع قناة "آر تي" حول مساعي الغرب نحو ما يسمى "عزل روسيا" ضربت زاخاروفا مثالا بالسعودية، التي حاول الغرب مقاطعتها قبل عامين، مؤكدة استحالة الاستغناء عن الدولة الكبيرة مثل السعودية أو روسيا.وتابعت "نعلم تاريخ هذه الدولة (السعودية) ووضعها الحالي وكل ما يتعلق بها ونعلم ما المدى الذي يمكن أن تصل إليه من التطور ونعلم مدى سخرية هذا القرار أو التخطيط من قبل الولايات المتحدة بشأن هذه الدولة".وأضافت: "كل ما قيل تجاه هذه الدولة (السعودية) وحولها وحول شعبها وسياستها نعلمه".ونشرت قناة الإخبارية الحكومية السعودية صورة لوزير الطاقة السعودي ونائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، مع تصريح للأول قال فيه: "العلاقات بين السعودية وروسيا دافئة مثل طقس الرياض"، حسب قوله.واعتبر ناشطون كثر هذا التصريح "رسالة إلى من يهمه الأمر".
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العالم العربي, روسيا, أخبار السعودية اليوم

متحدثة الخارجية الروسية تثير تفاعلا واسعا بتصريح حول "عزل وإلغاء" السعودية

10:02 GMT 17.06.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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تفاعل نشطاء على مواقع التواصل مع تصريحات للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، حول فكرة "الاستغناء" عن المملكة العربية السعودية.
ولدى سؤالها خلال مقابلة مع قناة "آر تي" حول مساعي الغرب نحو ما يسمى "عزل روسيا" ضربت زاخاروفا مثالا بالسعودية، التي حاول الغرب مقاطعتها قبل عامين، مؤكدة استحالة الاستغناء عن الدولة الكبيرة مثل السعودية أو روسيا.

وقالت زاخاروفا": "سأضرب لكم مثالين، هل تتذكرون منذ سنتين أن الولايات المتحدة قد حاولت أن تلغي بشكل كامل المملكة العربية السعودية وهذا الأمر كان مضحكا لأننا نعلم ما هي المملكة العربية السعودية".

وتابعت "نعلم تاريخ هذه الدولة (السعودية) ووضعها الحالي وكل ما يتعلق بها ونعلم ما المدى الذي يمكن أن تصل إليه من التطور ونعلم مدى سخرية هذا القرار أو التخطيط من قبل الولايات المتحدة بشأن هذه الدولة".
وأضافت: "كل ما قيل تجاه هذه الدولة (السعودية) وحولها وحول شعبها وسياستها نعلمه".
يأتي ذلك وسط تفاعل واسع حول تصريح لوزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، شبه فيه العلاقات بين بلاده وروسيا بـ"دفء طقس الرياض"، الأمر الذي أثار تساؤلات حول توقيته، إذ يسبق زيارة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى الرياض.
ونشرت قناة الإخبارية الحكومية السعودية صورة لوزير الطاقة السعودي ونائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، مع تصريح للأول قال فيه: "العلاقات بين السعودية وروسيا دافئة مثل طقس الرياض"، حسب قوله.
واعتبر ناشطون كثر هذا التصريح "رسالة إلى من يهمه الأمر".
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