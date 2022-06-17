متحدثة الخارجية الروسية تثير تفاعلا واسعا بتصريح حول "عزل وإلغاء" السعودية
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation/
تفاعل نشطاء على مواقع التواصل مع تصريحات للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، حول فكرة "الاستغناء" عن المملكة العربية السعودية.
ولدى سؤالها خلال مقابلة مع قناة "آر تي" حول مساعي الغرب نحو ما يسمى "عزل روسيا" ضربت زاخاروفا مثالا بالسعودية، التي حاول الغرب مقاطعتها قبل عامين، مؤكدة استحالة الاستغناء عن الدولة الكبيرة مثل السعودية أو روسيا.
سألت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن إمكانية عزل روسيا فذكرت مثالا رائعا للنفاق الغربي حين بدأ بمقاطعة #السعودية قبل عامين والبروباغندا حول سياساتها وحول شعبها مؤكدة إستحالة الاستغناء عن دولة كبيرة كالمملكة السعودية أو #روسيا.#أوكرانيا #الولايات_المتحدة pic.twitter.com/8hRga6wSso— أسامة الحمَد (@OsamaAlhamad_RT) June 16, 2022
وقالت زاخاروفا": "سأضرب لكم مثالين، هل تتذكرون منذ سنتين أن الولايات المتحدة قد حاولت أن تلغي بشكل كامل المملكة العربية السعودية وهذا الأمر كان مضحكا لأننا نعلم ما هي المملكة العربية السعودية".
وتابعت "نعلم تاريخ هذه الدولة (السعودية) ووضعها الحالي وكل ما يتعلق بها ونعلم ما المدى الذي يمكن أن تصل إليه من التطور ونعلم مدى سخرية هذا القرار أو التخطيط من قبل الولايات المتحدة بشأن هذه الدولة".
وأضافت: "كل ما قيل تجاه هذه الدولة (السعودية) وحولها وحول شعبها وسياستها نعلمه".
🚨 وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان: العلاقات بين #السعودية و #روسيا دافئة مثل طقس #الرياض— Mohamed Taqi (@MohdTaqi11) June 16, 2022
⭕️ رسالة لمن يهمه الأمر 🇺🇸 pic.twitter.com/y3AOGYmu7Q
يأتي ذلك وسط تفاعل واسع حول تصريح لوزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، شبه فيه العلاقات بين بلاده وروسيا بـ"دفء طقس الرياض"، الأمر الذي أثار تساؤلات حول توقيته، إذ يسبق زيارة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى الرياض.
ونشرت قناة الإخبارية الحكومية السعودية صورة لوزير الطاقة السعودي ونائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، مع تصريح للأول قال فيه: "العلاقات بين السعودية وروسيا دافئة مثل طقس الرياض"، حسب قوله.
واعتبر ناشطون كثر هذا التصريح "رسالة إلى من يهمه الأمر".