https://arabic.sputniknews.com/20220617/مراسل-يحرج-المتحدثة-باسم-البيت-الأبيض-بشأن-مزاعم-بايدن-بأن-التضخم-أسوأ-في-كل-مكان-حول-العالم-1063780903.html
مراسل يحرج المتحدثة باسم البيت الأبيض بشأن مزاعم بايدن بأن "التضخم أسوأ في كل مكان حول العالم"
مراسل يحرج المتحدثة باسم البيت الأبيض بشأن مزاعم بايدن بأن "التضخم أسوأ في كل مكان حول العالم"
أحرج مراسل شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، بيتر دوسي، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، بشأن مزاعم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن التضخم. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T14:53+0000
2022-06-17T14:53+0000
2022-06-17T14:53+0000
العالم
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
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وسأل دوسي السكرتيرة الصحفية في مؤتمر صحفي، أمس الخميس، لماذا يزعم الرئيس أن التضخم أعلى "في كل مكان" آخر مما هو عليه في الولايات المتحدة.وكانت إجابة جان بيير: "أولا وقبل كل شيء، يمثل التضخم تحديا عالميا كما قلنا، ومن الواضح أنه ناتج عن وباء "كورونا" الذي يحدث مرة واحدة في الجيل الذي نخرج منه، وكذلك مؤخرا بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي تسببت في حدوث تضخم عندنا ننظر إلى الغذاء وإلى أسعار الغاز".وأردفت: "لذا إذا نظرت إلى بلدان أخرى على مستوى العالم، وإذا نظرت إلى وضعنا الاقتصادي، وعندما تفكر في مجموعة السبعة، فنحن في مكان أقوى [اقتصاديا] من بقية الدول".في المقابل، كان رد كارين جان بيير هو تكرار إجابتها السابقة بأن "التضخم هو قضية عالمية ولا يؤثر فقط على أمريكا، وهذه قضية يشعر بها كل العالم، وذلك نتيجة وباء (كوفيد-19) الذي يحدث للمرة الأولى، والعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رسم الأسبوع الماضي صورة تفاؤلية للظروف الاقتصادية الحالية في بلاده، على الرغم من حقيقة أن الأمريكيين يواجهون تضخما قياسيا، وارتفاعا في أسعار الغاز.وأكد بايدن في مقابلة مع برنامج جيمي كيمل، المذاع على شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، وهي الأولى له منذ 118 يوما، أنه لم يكن متفائلا بهذا القدر في حياته، على الرغم من الظروف التي تعيشها بلاده حاليا، وبرر ذلك بأن "الشباب الأمريكيين حاليا هم الأفضل تعليما والأقل تحيزا والأكثر عطاء في التاريخ الأمريكي".وعندما قال بايدن إنه متفائل بشكل غير مسبوق، قاطعه مقدم البرنامج، جيمي كيمل سائلا إياه: "لماذا أنت متفائل جدا؟ فلا معنى لهذا الكلام".وتابع بايدن مستعرضا وضع بلاده، فقال: "لدينا الاقتصاد الأسرع نموا في العالم، ولدينا 8.6 مليون وظيفة جديدة منذ أن توليت منصبي، وانخفض معدل البطالة إلى 3.6 بالمئة، وقللنا العجز العام الماضي بمقدار 320 مليار دولار، سنقوم في العام الحالي بتخفيضه بمقدار 1.7 دولار تريليون".
https://arabic.sputniknews.com/20220612/وسائل-إعلام-تدحض-زعم-بايدن-بأن-أمريكا-تمتلك-الاقتصاد-الأسرع-نموا-في-العالم-1063471337.html
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العالم, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
مراسل يحرج المتحدثة باسم البيت الأبيض بشأن مزاعم بايدن بأن "التضخم أسوأ في كل مكان حول العالم"
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أحرج مراسل شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، بيتر دوسي، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، بشأن مزاعم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن التضخم.
وسأل دوسي السكرتيرة الصحفية في مؤتمر صحفي، أمس الخميس، لماذا يزعم الرئيس أن التضخم أعلى "في كل مكان" آخر مما هو عليه في الولايات المتحدة.
وكانت إجابة جان بيير: "أولا وقبل كل شيء، يمثل التضخم تحديا عالميا كما قلنا، ومن الواضح أنه ناتج عن وباء "كورونا" الذي يحدث مرة واحدة في الجيل الذي نخرج منه، وكذلك مؤخرا بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي تسببت في حدوث تضخم عندنا ننظر إلى الغذاء وإلى أسعار الغاز".
وأردفت: "لذا إذا نظرت إلى بلدان أخرى على مستوى العالم، وإذا نظرت إلى وضعنا الاقتصادي، وعندما تفكر في مجموعة السبعة، فنحن في مكان أقوى [اقتصاديا] من بقية الدول".
وهنا يقاطع بيتر دوسي المتحدثة باسم البيت الأبيض، قائلا لها: "لقد نظرت عالميا بالفعل، وبايدن يقول إن التضخم أسوأ في كل مكان ما عدا هنا، وهذا ليس صحيحا، أمريكا لديها تضخم أسوأ من ألمانيا وفرنسا واليابان وكندا والهند وإيطاليا والمملكة العربية السعودية، لذا لماذا يقول ذلك؟".
في المقابل، كان رد كارين جان بيير هو تكرار إجابتها السابقة بأن "التضخم هو قضية عالمية ولا يؤثر فقط على أمريكا، وهذه قضية يشعر بها كل العالم، وذلك نتيجة وباء (كوفيد-19) الذي يحدث للمرة الأولى، والعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رسم الأسبوع الماضي صورة تفاؤلية للظروف الاقتصادية الحالية في بلاده، على الرغم من حقيقة أن الأمريكيين يواجهون تضخما قياسيا، وارتفاعا في أسعار الغاز.
وأكد بايدن في مقابلة مع برنامج جيمي كيمل، المذاع على شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، وهي الأولى له منذ 118 يوما، أنه لم يكن متفائلا بهذا القدر في حياته، على الرغم من الظروف التي تعيشها بلاده حاليا، وبرر ذلك بأن "الشباب الأمريكيين حاليا هم الأفضل تعليما والأقل تحيزا والأكثر عطاء في التاريخ الأمريكي".
وعندما قال بايدن إنه متفائل بشكل غير مسبوق
، قاطعه مقدم البرنامج، جيمي كيمل سائلا إياه: "لماذا أنت متفائل جدا؟ فلا معنى لهذا الكلام".
وتابع بايدن مستعرضا وضع بلاده، فقال: "لدينا الاقتصاد الأسرع نموا في العالم، ولدينا 8.6 مليون وظيفة جديدة منذ أن توليت منصبي، وانخفض معدل البطالة إلى 3.6 بالمئة، وقللنا العجز العام الماضي بمقدار 320 مليار دولار، سنقوم في العام الحالي بتخفيضه بمقدار 1.7 دولار تريليون".