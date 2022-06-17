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https://arabic.sputniknews.com/20220617/مسؤولون-دفاعيون-الجيش-الأمريكي-يصدر-أوامر-عاجلة-لحلفائه-بعد-تحذيرات-روسية-1063762966.html
مسؤولون دفاعيون: الجيش الأمريكي يصدر أوامر عاجلة لحلفائه بعد تحذيرات روسية
مسؤولون دفاعيون: الجيش الأمريكي يصدر أوامر عاجلة لحلفائه بعد تحذيرات روسية
قال مسؤولون دفاعيون أمريكيون، إن روسيا وجهت تحذيرا للجيش الأمريكي، من أنها ستنفذ غارات على مسلحين متحالفين مع الولايات المتحدة في سوريا. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T10:23+0000
2022-06-17T10:23+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم
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وإثر هذه التحذيرات، التي كانت في وقت سابق من هذا الأسبوع، حذرت الولايات المتحدة المقاتلين بسرعة لتحريك مواقعهم والتأكد أيضًا من عدم وجود قوات أمريكية في الجوار، وفقا لما أفاد به المسؤولون في تصريحات لـCNN.وجاء الإخطار من قبل روسيا من خلال قناة اتصال تعمل منذ عدة سنوات حيث يقوم كل جانب بإخطار الآخر بالعمليات العسكرية والتحركات التي قد تؤدي إلى سوء تقدير إذا لم يكن كل جانب على علم بأنشطة الطرف الآخر، وفقا للشبكة الأمريكية.ووقع الحادث في محيط ثكنة التنف في جنوب شرق سوريا حيث تعمل القوات الأمريكية والمعارضة السورية منذ فترة طويلة.وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن الروس قد حققوا، على الأرجح، هدفهم المتمثل في "بعث رسالة" إلى الولايات المتحدة مفادها أن بإمكانهم الهجوم دون القلق من الانتقام.وشنت الضربات على مواقع كان ينشط فيها مقاتلو جماعة "مغاوير الثورة" المدعومة من الولايات المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/صحيفة-الولايات-المتحدة-تطلع-سرا-على-خطط-إسرائيل-قبل-شن-هجمات-ضد-سوريا-1063745682.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم

مسؤولون دفاعيون: الجيش الأمريكي يصدر أوامر عاجلة لحلفائه بعد تحذيرات روسية

10:23 GMT 17.06.2022
© AFP 2022 / Alexander Burnett / US Department of Defenseجنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية "رقم 21" البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022
جنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية رقم 21 البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© AFP 2022 / Alexander Burnett / US Department of Defense
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قال مسؤولون دفاعيون أمريكيون، إن روسيا وجهت تحذيرا للجيش الأمريكي، من أنها ستنفذ غارات على مسلحين متحالفين مع الولايات المتحدة في سوريا.
وإثر هذه التحذيرات، التي كانت في وقت سابق من هذا الأسبوع، حذرت الولايات المتحدة المقاتلين بسرعة لتحريك مواقعهم والتأكد أيضًا من عدم وجود قوات أمريكية في الجوار، وفقا لما أفاد به المسؤولون في تصريحات لـCNN.
وجاء الإخطار من قبل روسيا من خلال قناة اتصال تعمل منذ عدة سنوات حيث يقوم كل جانب بإخطار الآخر بالعمليات العسكرية والتحركات التي قد تؤدي إلى سوء تقدير إذا لم يكن كل جانب على علم بأنشطة الطرف الآخر، وفقا للشبكة الأمريكية.
غارة جوية إسرائيلية على الجولان السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
صحيفة: الولايات المتحدة تطلع سرا على خطط إسرائيل قبل شن هجمات ضد سوريا
أمس, 20:02 GMT
ووقع الحادث في محيط ثكنة التنف في جنوب شرق سوريا حيث تعمل القوات الأمريكية والمعارضة السورية منذ فترة طويلة.
وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن الروس قد حققوا، على الأرجح، هدفهم المتمثل في "بعث رسالة" إلى الولايات المتحدة مفادها أن بإمكانهم الهجوم دون القلق من الانتقام.
وشنت الضربات على مواقع كان ينشط فيها مقاتلو جماعة "مغاوير الثورة" المدعومة من الولايات المتحدة.
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