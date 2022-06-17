https://arabic.sputniknews.com/20220617/مسؤولون-دفاعيون-الجيش-الأمريكي-يصدر-أوامر-عاجلة-لحلفائه-بعد-تحذيرات-روسية-1063762966.html

مسؤولون دفاعيون: الجيش الأمريكي يصدر أوامر عاجلة لحلفائه بعد تحذيرات روسية

مسؤولون دفاعيون: الجيش الأمريكي يصدر أوامر عاجلة لحلفائه بعد تحذيرات روسية

قال مسؤولون دفاعيون أمريكيون، إن روسيا وجهت تحذيرا للجيش الأمريكي، من أنها ستنفذ غارات على مسلحين متحالفين مع الولايات المتحدة في سوريا. 17.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-17T10:23+0000

2022-06-17T10:23+0000

2022-06-17T10:23+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار سوريا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1059086977_0:218:2866:1830_1920x0_80_0_0_f6d7fa292e809fa5870e9be01e39faa9.jpg

وإثر هذه التحذيرات، التي كانت في وقت سابق من هذا الأسبوع، حذرت الولايات المتحدة المقاتلين بسرعة لتحريك مواقعهم والتأكد أيضًا من عدم وجود قوات أمريكية في الجوار، وفقا لما أفاد به المسؤولون في تصريحات لـCNN.وجاء الإخطار من قبل روسيا من خلال قناة اتصال تعمل منذ عدة سنوات حيث يقوم كل جانب بإخطار الآخر بالعمليات العسكرية والتحركات التي قد تؤدي إلى سوء تقدير إذا لم يكن كل جانب على علم بأنشطة الطرف الآخر، وفقا للشبكة الأمريكية.ووقع الحادث في محيط ثكنة التنف في جنوب شرق سوريا حيث تعمل القوات الأمريكية والمعارضة السورية منذ فترة طويلة.وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن الروس قد حققوا، على الأرجح، هدفهم المتمثل في "بعث رسالة" إلى الولايات المتحدة مفادها أن بإمكانهم الهجوم دون القلق من الانتقام.وشنت الضربات على مواقع كان ينشط فيها مقاتلو جماعة "مغاوير الثورة" المدعومة من الولايات المتحدة.

https://arabic.sputniknews.com/20220616/صحيفة-الولايات-المتحدة-تطلع-سرا-على-خطط-إسرائيل-قبل-شن-هجمات-ضد-سوريا-1063745682.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم