https://arabic.sputniknews.com/20220617/مسؤول-تركي-ولي-العهد-السعودي-يزور-تركيا-يوم-22-يونيو-1063756189.html
مسؤول تركي: ولي العهد السعودي يزور تركيا يوم 22 يونيو
مسؤول تركي: ولي العهد السعودي يزور تركيا يوم 22 يونيو
كشف مسؤول تركي رفيع المستوى، اليوم الجمعة، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيزور تركيا خلال أيام. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T08:04+0000
2022-06-17T08:04+0000
2022-06-17T08:04+0000
السعودية
أخبار تركيا اليوم
ولي العهد محمد بن سلمان
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ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن المسؤول التركي، قوله إن محمد بن سلمان سيزور تركيا في 22 يونيو/حزيران الجاري.وأضافت الوكالة أن زيارة بن سلمان تأتي تزامنا مع خروج أنقرة والرياض من مرحلة مقتل الصحفي جمال خاشقجي في 2018.وأفادت بأن هذه هي الزيارة الأولى لولي العهد السعودي إلى تركيا منذ حادثة مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول والتي وجهت ضربة قوية للعلاقات بين البلدين.وأمس الخميس، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر سعودية، قولها إن الأمير محمد بن سلمان سيبدأ الأسبوع المقبل جولة تشمل ثلاث دول.وأفادت المصادر بأن ابن سلمان سوف يستهل جولته التي تدوم ثلاثة أيام بزيارة كل من الأردن ومصر وتركيا.وأوضحت أن ولي العهد السعودي سيبحث خلال جولته مع قادة الدول الثلاث عددا من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمها الملف النووي الإيراني والجهود المبذولة على صعيد إنهاء الحرب في اليمن وانعكاسات الأزمة الأوكرانية على المنطقة وتعزيز العلاقات في شتى المجالات بين هذه الدول والرياض إلى جانب توقيع اتفاقيات متعلقة بالطاقة والتجارة.وأضافت المصادر أنه سيناقش أيضا خلال زيارته للقاهرة وعمان تنسيق مواقف الدول الثلاث خلال قمة جدة الشهر المقبل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وتضم قادة دول مجلس التعاون الخليجي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.لم يصدر حتى الأن تعقيب رسمي من السلطات السعودية حول موعد جولة ولي العهد.
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السعودية, أخبار تركيا اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان
مسؤول تركي: ولي العهد السعودي يزور تركيا يوم 22 يونيو
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كشف مسؤول تركي رفيع المستوى، اليوم الجمعة، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيزور تركيا خلال أيام.
ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن المسؤول التركي، قوله إن محمد بن سلمان سيزور تركيا
في 22 يونيو/حزيران الجاري.
وأضافت الوكالة أن زيارة بن سلمان تأتي تزامنا مع خروج أنقرة والرياض من مرحلة مقتل الصحفي جمال خاشقجي في 2018.
وأفادت بأن هذه هي الزيارة الأولى لولي العهد السعودي إلى تركيا منذ حادثة مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول والتي وجهت ضربة قوية للعلاقات بين البلدين.
وأمس الخميس، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر سعودية، قولها إن الأمير محمد بن سلمان سيبدأ الأسبوع المقبل جولة تشمل ثلاث دول.
وأفادت المصادر بأن ابن سلمان سوف يستهل جولته التي تدوم ثلاثة أيام بزيارة كل من الأردن ومصر وتركيا.
وأوضحت أن ولي العهد السعودي
سيبحث خلال جولته مع قادة الدول الثلاث عددا من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمها الملف النووي الإيراني والجهود المبذولة على صعيد إنهاء الحرب في اليمن وانعكاسات الأزمة الأوكرانية على المنطقة وتعزيز العلاقات في شتى المجالات بين هذه الدول والرياض إلى جانب توقيع اتفاقيات متعلقة بالطاقة والتجارة.
وأضافت المصادر أنه سيناقش أيضا خلال زيارته للقاهرة وعمان تنسيق مواقف الدول الثلاث خلال قمة جدة الشهر المقبل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن
وتضم قادة دول مجلس التعاون الخليجي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
لم يصدر حتى الأن تعقيب رسمي من السلطات السعودية حول موعد جولة ولي العهد.