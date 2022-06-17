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https://arabic.sputniknews.com/20220617/مساعد-الرئيس-الإيراني-طائراتنا-التقطت-صورا-في-عمق-الكيان-الصهيوني-لمسافة-800-كيلومتر-1063762215.html
مساعد الرئيس الإيراني: طائراتنا التقطت صورا في عمق الكيان الصهيوني لمسافة 800 كيلومتر
مساعد الرئيس الإيراني: طائراتنا التقطت صورا في عمق الكيان الصهيوني لمسافة 800 كيلومتر
أكد محسن رضائي، المساعد الاقتصادي للرئيس الإيراني، اليوم الجمعة، أن لدى بلاده معلومات عن أجهزة أكثر المسؤولين الإسرائيليين، مشيرا إلى القدرات الإيرانية في... 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T10:22+0000
2022-06-17T10:22+0000
إيران
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وذكرت وكالة فارس، مساء اليوم الجمعة، أن تصريحات رضائي جاءت في كلمة ألقاها في الاجتماع السابع للجامعيين الإيرانيين الذي عقد في جامعة طهران، وأفاد خلاله بأن أبناء الشعب الإيراني الغيارى التقطوا صورا في عمق الكيان الصهيوني لمسافة بين 700 إلى 800 كيلومتر.وذكر مساعد الرئيس الإيراني أنه من خلال تلك الصور، حصلت إيران على معلومات دقيقة، مؤكدا أن "الأجهزة الإيرانية المزودة بالرادار عادت إلى إيران ولدى طهران معلومات عن أكثر المسؤولين الصهاينة في داخل التنظيمات الصهيونية".وأشار محسن رضائي إلى أن إسرائيل وأمريكا يريدان إعادة إيران إلى الوضع السابق، وبلاده جادة في مفاوضات البرنامج النووي حتى أنها قدمت اقتراحات ومشاريع، متسائلا: "لماذا لا يقبل هؤلاء ولا يريدون تحقيق إرادة الشعب الإيراني التي تتميز بالدبلوماسية والمنطق والفكر وهويته الخاصة؟".وشدد مساعد الرئيس الإيراني على أهمية المقاومة أمام العدو في المجالات كافة، قائلا: "لقد نجحنا في صمودنا أمام الحظر والحصار الاقتصادي الذي فرضه علينا العدو الذي تكبد هزيمة نكراء، ولكن علينا مراجعة النسب التي نجحنا فيها، وحولنا تبعات هذا الحظر إلى فرص وانتصرنا على الأعداء ومنافسينا".
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إيران, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن

مساعد الرئيس الإيراني: طائراتنا التقطت صورا في عمق الكيان الصهيوني لمسافة 800 كيلومتر

10:22 GMT 17.06.2022
© Photo / CCOقمر صناعي
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© Photo / CCO
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أكد محسن رضائي، المساعد الاقتصادي للرئيس الإيراني، اليوم الجمعة، أن لدى بلاده معلومات عن أجهزة أكثر المسؤولين الإسرائيليين، مشيرا إلى القدرات الإيرانية في المجالات العلمية والتقنية.
وذكرت وكالة فارس، مساء اليوم الجمعة، أن تصريحات رضائي جاءت في كلمة ألقاها في الاجتماع السابع للجامعيين الإيرانيين الذي عقد في جامعة طهران، وأفاد خلاله بأن أبناء الشعب الإيراني الغيارى التقطوا صورا في عمق الكيان الصهيوني لمسافة بين 700 إلى 800 كيلومتر.
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وذكر مساعد الرئيس الإيراني أنه من خلال تلك الصور، حصلت إيران على معلومات دقيقة، مؤكدا أن "الأجهزة الإيرانية المزودة بالرادار عادت إلى إيران ولدى طهران معلومات عن أكثر المسؤولين الصهاينة في داخل التنظيمات الصهيونية".
وأشار محسن رضائي إلى أن إسرائيل وأمريكا يريدان إعادة إيران إلى الوضع السابق، وبلاده جادة في مفاوضات البرنامج النووي حتى أنها قدمت اقتراحات ومشاريع، متسائلا: "لماذا لا يقبل هؤلاء ولا يريدون تحقيق إرادة الشعب الإيراني التي تتميز بالدبلوماسية والمنطق والفكر وهويته الخاصة؟".
وشدد مساعد الرئيس الإيراني على أهمية المقاومة أمام العدو في المجالات كافة، قائلا: "لقد نجحنا في صمودنا أمام الحظر والحصار الاقتصادي الذي فرضه علينا العدو الذي تكبد هزيمة نكراء، ولكن علينا مراجعة النسب التي نجحنا فيها، وحولنا تبعات هذا الحظر إلى فرص وانتصرنا على الأعداء ومنافسينا".
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