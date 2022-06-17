https://arabic.sputniknews.com/20220617/مشروع-سعودي-كوري-مشترك-بـ80-مليون-دولار-لإنشاء-مصنع-لكابلات-الجهد-العالي-1063753757.html
مشروع سعودي كوري مشترك بـ80 مليون دولار لإنشاء مصنع لكابلات الجهد العالي
مشروع سعودي كوري مشترك بـ80 مليون دولار لإنشاء مصنع لكابلات الجهد العالي
وقعت شركتان كورية وسعودية على اتفاق لإنشاء مشروع مشترك بتكلفة تقارب الـ80 مليون دولار أمريكي. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T07:04+0000
2022-06-17T07:04+0000
2022-06-17T07:04+0000
أخبار السعودية اليوم
كوريا الجنوبية
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ووفقا لوكالة يونهاب الكورية، اتفقت شركة دايهان للكابلات والحلول الكورية الجنوبية، أمس الخميس، مع مجموعة العجيمي السعودية على صفقة لإنشاء مشروع مشترك بقيمة 80 مليون دولار أمريكي في المملكة العربية السعودية.الصفقة تضمنت إنشاء مصنع لإنتاج كابلات الجهد العالي، في العاصمة الرياض، ومشروعا مشتركا يسمى "السعودية - دايهان للكابلات والحلول"، حيث تمتلك الشركة الكورية حصة قدرها 51% من الشركة.وقالت دايهان إن التعاون التجاري سيساعد في توسيع وجودها في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.
https://arabic.sputniknews.com/20220119/كوريا-الجنوبية-تستعد-للمنافسة-على-المشروع-النووي-السعودي-1056700464.html
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أخبار السعودية اليوم, كوريا الجنوبية
مشروع سعودي كوري مشترك بـ80 مليون دولار لإنشاء مصنع لكابلات الجهد العالي
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وقعت شركتان كورية وسعودية على اتفاق لإنشاء مشروع مشترك بتكلفة تقارب الـ80 مليون دولار أمريكي.
ووفقا لوكالة يونهاب
الكورية، اتفقت شركة دايهان للكابلات والحلول الكورية الجنوبية، أمس الخميس، مع مجموعة العجيمي السعودية على صفقة لإنشاء مشروع مشترك بقيمة 80 مليون دولار أمريكي في المملكة العربية السعودية.
الصفقة تضمنت
إنشاء مصنع لإنتاج كابلات الجهد العالي، في العاصمة الرياض، ومشروعا مشتركا يسمى "السعودية - دايهان للكابلات والحلول"، حيث تمتلك الشركة الكورية حصة قدرها 51% من الشركة.
ووفقا للاتفاق "سيبدأ المشروع المشترك في بناء مصنع خلال هذا العام ويخطط لإكمال أعمال البناء بحلول عام 2023".
وقالت دايهان إن التعاون التجاري سيساعد في توسيع وجودها في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.