https://arabic.sputniknews.com/20220617/مصدر-الاتحاد-الأوروبي-لم-يعد-بعد-حزمة-جديدة-من-العقوبات-ضد-روسيا-1063757711.html
مصدر: الاتحاد الأوروبي لم يعد بعد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا
مصدر: الاتحاد الأوروبي لم يعد بعد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا
قال مصدر أوروبي كبير للصحفيين في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي لم يعد رسميا بعد حزمة سابعة جديدة من العقوبات ضد روسيا، لكن المناقشات حول هذه القضية تجري باستمرار... 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T08:54+0000
2022-06-17T08:54+0000
2022-06-17T08:54+0000
روسيا
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وأضاف المصدر: "أما بالنسبة للعقوبات (ضد روسيا)، فهناك دائما مناقشات مستمرة في مجموعات مختلفة في الاتحاد الأوروبي وبين الدول الأعضاء. نحن لسنا حاليا في مرحلة الإعداد الرسمي لحزمة جديدة، لكن المناقشات جارية".وقال: "لا توجد اتصالات مباشرة بين خدمة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وروسيا، وجهود الأمم المتحدة جارية ".وأضاف المصدر أن هناك خيارات مختلفة لتصدير الحبوب الأوكرانية، لكن الاتحاد الأوروبي يفضل طريق البحر الأسود، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لتصدير كميات كبيرة من الحبوب.وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لا تمنع تصدير الحبوب من أوكرانيا. ووفقا له، إذا نزعت أوكرانيا ألغام الموانئ، فإن سفن الحبوب ستكون قادرة على المغادرة من دون أي مشاكل.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/ماكرون-يرجح-إمكانية-ترشيح-مولدوفا-لعضوية-الاتحاد-الأوروبي--1063757266.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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روسيا
مصدر: الاتحاد الأوروبي لم يعد بعد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا
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قال مصدر أوروبي كبير للصحفيين في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي لم يعد رسميا بعد حزمة سابعة جديدة من العقوبات ضد روسيا، لكن المناقشات حول هذه القضية تجري باستمرار في مجموعات عمل الاتحاد الأوروبي وبين الدول الأعضاء.
وأضاف المصدر: "أما بالنسبة للعقوبات (ضد روسيا)، فهناك دائما مناقشات مستمرة في مجموعات مختلفة في الاتحاد الأوروبي وبين الدول الأعضاء. نحن لسنا حاليا في مرحلة الإعداد الرسمي لحزمة جديدة، لكن المناقشات جارية".
وقال: "لا توجد اتصالات مباشرة بين خدمة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وروسيا، وجهود الأمم المتحدة جارية ".
وأضاف المصدر أن هناك خيارات مختلفة لتصدير الحبوب الأوكرانية، لكن الاتحاد الأوروبي يفضل طريق البحر الأسود، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لتصدير كميات كبيرة من الحبوب.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لا تمنع تصدير الحبوب من أوكرانيا. ووفقا له، إذا نزعت أوكرانيا ألغام الموانئ، فإن سفن الحبوب ستكون قادرة على المغادرة من دون أي مشاكل.