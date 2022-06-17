https://arabic.sputniknews.com/20220617/مفتي-شمال-القوقاز-يصف-العقوبات-ضد-بطريرك-روسيا-بـالشيطانية-1063763910.html
مفتي شمال القوقاز يصف العقوبات ضد بطريرك روسيا بـ"الشيطانية"
مفتي شمال القوقاز يصف العقوبات ضد بطريرك روسيا بـ"الشيطانية"
قال مفتي ورئيس مركز التنسيق لمسلمي شمال القوقاز، إسماعيل بيردييف، إن فرض العقوبات على بطريرك موسكو وعموم روسيا ليس سوى تجديف و"أفعال شيطانية" من البريطانيين. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T10:58+0000
2022-06-17T10:58+0000
2022-06-17T10:58+0000
روسيا
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وأصاف بيردييف، اليوم الجمعة، في تصريح لـ"سبوتنيك": "حقيقة العقوبات ضد شقيقنا الأرثوذكسي، البطريرك كيريل، هي تجديف مباشر، فأولئك الذين يتخذون مثل هذه الخطوة ليس لديهم أي شيء مقدس، لا سلطة لهم ولا احترام، ويحكمهم الشيطان".وأضافت المملكة المتحدة، يوم أمس الخميس، البطريرك كيريل إلى قوائم العقوبات، بحجة دعم العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.ووفقا لبيان صحفي على موقع الحكومة البريطانية: "بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، البطريرك كيريل، أدرج أيضا في قائمة العقوبات لدعمه العدوان العسكري في أوكرانيا".وفقا للوثيقة، تشمل القائمة الموسعة أيضا ماريا لفوفا بيلوفا، مفوضة حقوق الطفل في روسيا، وسيرغي سافوستيانوف، نائب في مجلس الدوما، وأليكسي إيزيكين، رئيس مجلس إدارة مجموعة "فولغا دنيبر".
https://arabic.sputniknews.com/20220614/البابا-فرنسيس-يأمل-في-لقاء-البطريرك-كيريل-في-كازاخستان---1063582725.html
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روسيا
مفتي شمال القوقاز يصف العقوبات ضد بطريرك روسيا بـ"الشيطانية"
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قال مفتي ورئيس مركز التنسيق لمسلمي شمال القوقاز، إسماعيل بيردييف، إن فرض العقوبات على بطريرك موسكو وعموم روسيا ليس سوى تجديف و"أفعال شيطانية" من البريطانيين.
وأصاف بيردييف، اليوم الجمعة، في تصريح لـ"سبوتنيك": "حقيقة العقوبات ضد شقيقنا الأرثوذكسي، البطريرك كيريل، هي تجديف مباشر، فأولئك الذين يتخذون مثل هذه الخطوة ليس لديهم أي شيء مقدس، لا سلطة لهم ولا احترام، ويحكمهم الشيطان".
"لقد أدرتم ظهركم للرب، وفرضتم هذه العقوبات على رئيس الكنيسة الروسية، كيف يمكن تفسير تصريحاتكم أيضًا؟ كيف تفكرون، من يتخذ مثل هذه القرارات، إن لم تكن بيئة شيطانية؟ فقط الشيطان يقف ضد القامات الدينية".
وأضافت المملكة المتحدة، يوم أمس الخميس، البطريرك كيريل إلى قوائم العقوبات، بحجة دعم العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
ووفقا لبيان صحفي
على موقع الحكومة البريطانية: "بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، البطريرك كيريل، أدرج أيضا في قائمة العقوبات لدعمه العدوان العسكري في أوكرانيا".
وفقا للوثيقة، تشمل القائمة الموسعة أيضا ماريا لفوفا بيلوفا، مفوضة حقوق الطفل في روسيا، وسيرغي سافوستيانوف، نائب في مجلس الدوما، وأليكسي إيزيكين، رئيس مجلس إدارة مجموعة "فولغا دنيبر".