https://arabic.sputniknews.com/20220617/مفوضية-الاتحاد-الأوروبي-توصي-بمنح-وضع-المرشح-لأوكرانيا-ومولدوفا-1063750366.html
مفوضية الاتحاد الأوروبي توصي بمنح وضع المرشح لأوكرانيا ومولدوفا
مفوضية الاتحاد الأوروبي توصي بمنح وضع المرشح لأوكرانيا ومولدوفا
أفاد تقرير لوكالة بلومبرغ الأمريكية، الخميس، أن المفوضية الأوروبية ستوصي، الجمعة، بمنح وضع مرشح الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا ومولدوفا. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T00:13+0000
2022-06-17T00:13+0000
2022-06-17T00:14+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وموسكو - سبوتنيك. ووفقا للتقرير ستنشر اللجنة أيضا متطلبات العدالة ومكافحة الفساد للبلدين للانضمام إلى الاتحاد.ومن المتوقع أيضا أن تمنح اللجنة وضع المرشح لجورجيا ولكن بعد استيفاء تبليسي لبعض المتطلبات.وسيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن منح وضع مرشح الاتحاد الأوروبي من قبل قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل في الفترة من 23 إلى 24 يونيو.وموسكو - سبوتنيك. ووفقا للتقرير ستنشر اللجنة أيضا متطلبات العدالة ومكافحة الفساد للبلدين للانضمام إلى الاتحاد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي
مفوضية الاتحاد الأوروبي توصي بمنح وضع المرشح لأوكرانيا ومولدوفا
00:13 GMT 17.06.2022 (تم التحديث: 00:14 GMT 17.06.2022) تابعنا عبر
أفاد تقرير لوكالة بلومبرغ الأمريكية، الخميس، أن المفوضية الأوروبية ستوصي، الجمعة، بمنح وضع مرشح الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا ومولدوفا.
وموسكو - سبوتنيك
. ووفقا للتقرير ستنشر اللجنة أيضا متطلبات العدالة ومكافحة الفساد للبلدين للانضمام إلى الاتحاد.
ومن المتوقع أيضا أن تمنح اللجنة وضع المرشح لجورجيا ولكن بعد استيفاء تبليسي لبعض المتطلبات.
وسيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن منح وضع مرشح الاتحاد الأوروبي
من قبل قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل في الفترة من 23 إلى 24 يونيو.وموسكو - سبوتنيك
. ووفقا للتقرير ستنشر اللجنة أيضا متطلبات العدالة ومكافحة الفساد للبلدين للانضمام إلى الاتحاد.