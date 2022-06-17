https://arabic.sputniknews.com/20220617/مقتل-شخصين-وإصابة-آخر-في-إطلاق-نار-داخل-كنيسة-بولاية-ألاباما-الأمريكية-فيديو-1063753173.html
مقتل شخصين وإصابة آخر في إطلاق نار داخل كنيسة بولاية ألاباما الأمريكية... فيديو
مقتل شخصين وإصابة آخر في إطلاق نار داخل كنيسة بولاية ألاباما الأمريكية... فيديو
لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخر فى إطلاق نار على اجتماع لمجموعة صغيرة بكنيسة فى إحدى ضواحي برمنغهام بولاية ألاباما في الولايات المتحدة الأمريكية. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T06:53+0000
2022-06-17T06:53+0000
2022-06-17T06:53+0000
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وحسب موقع "USA TODAY"، قالت شرطة فيستافيا هيلز، إن الضباط استجابوا لتقارير إطلاق نار نشط في كنيسة سانت ستيفن الأسقفية في فيستافيا هيلز، ألاباما ، حوالي الساعة 6:22 مساءً بالتوقيت المحلي أمس الخميس.وأضافت الشرطة أن المشتبه به محتجز وأنه لا توجد تهديدات إضافية للمجتمع.وأشارت إلى أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج، كما لم تتوافر على الفور معلومات عن هويات الضحايا.ولم تكشف الشرطة عن هوية مطلق النار أو تذكر ما إذا كان المحققون قد حددوا الدافع، مؤكدة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي والأجهزة المعنية يساعدون في التحقيق.
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مقتل شخصين وإصابة آخر في إطلاق نار داخل كنيسة بولاية ألاباما الأمريكية... فيديو
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لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخر فى إطلاق نار على اجتماع لمجموعة صغيرة بكنيسة فى إحدى ضواحي برمنغهام بولاية ألاباما في الولايات المتحدة الأمريكية.
وحسب موقع "USA TODAY"
، قالت شرطة فيستافيا هيلز، إن الضباط استجابوا لتقارير إطلاق نار نشط في كنيسة سانت ستيفن الأسقفية في فيستافيا هيلز، ألاباما ، حوالي الساعة 6:22 مساءً بالتوقيت المحلي أمس الخميس.
وأضافت الشرطة أن المشتبه به محتجز وأنه لا توجد تهديدات إضافية للمجتمع.
وحول ملابسات الحادث، أوضحت الشرطة أن "المعلومات الأولية تفيد بأن المشتبه به كان وحيدا واقتحم اجتماع مجموعة صغيرة بالكنيسة وبدأ في إطلاق النار".
وأشارت إلى أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج، كما لم تتوافر على الفور معلومات عن هويات الضحايا.
ولم تكشف الشرطة عن هوية مطلق النار أو تذكر ما إذا كان المحققون قد حددوا الدافع، مؤكدة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي والأجهزة المعنية يساعدون في التحقيق.