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الصحة الفلسطينية: مقتل 3 فلسطينيين وإصابة 8 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية في جنين
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مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار داخل كنيسة بولاية ألاباما الأمريكية
مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار داخل كنيسة بولاية ألاباما الأمريكية
قُتل شخص واحد على الأقل وأصيب اثنان آخران، بعدما فتح مسلح النار داخل كنيسة أسقفية سان ستيفن في منطقة فيستافيا هيلز بولاية ألاباما الأمريكية. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T01:20+0000
2022-06-17T01:20+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت وسائل إعلام أمريكية، بينها صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، إن "شخصًا واحدًا على الأقل قُتل وأصيب اثنان آخران في إطلاق نار وقع داخل كنيسة أسقفية سان ستيفن بولاية ألاباما".وقالت الصحيفة إنَّ الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على المسلح.
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الولايات المتحدة الأمريكية

مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار داخل كنيسة بولاية ألاباما الأمريكية

01:20 GMT 17.06.2022
© AP Photo / Frank Franklin IIالشرطة الأمريكية تتفقد شوارع المدينة مع بدء حظر التجول في نيويورك، الولايات المتحدة 1 يونيو 2020
الشرطة الأمريكية تتفقد شوارع المدينة مع بدء حظر التجول في نيويورك، الولايات المتحدة 1 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© AP Photo / Frank Franklin II
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قُتل شخص واحد على الأقل وأصيب اثنان آخران، بعدما فتح مسلح النار داخل كنيسة أسقفية سان ستيفن في منطقة فيستافيا هيلز بولاية ألاباما الأمريكية.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت وسائل إعلام أمريكية، بينها صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، إن "شخصًا واحدًا على الأقل قُتل وأصيب اثنان آخران في إطلاق نار وقع داخل كنيسة أسقفية سان ستيفن بولاية ألاباما".
وقالت الصحيفة إنَّ الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على المسلح.
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