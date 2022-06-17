https://arabic.sputniknews.com/20220617/مقتل-شخص-وإصابة-اثنين-آخرين-في-إطلاق-نار-داخل-كنيسة-بولاية-ألاباما-الأمريكية-1063750556.html
مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار داخل كنيسة بولاية ألاباما الأمريكية
مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار داخل كنيسة بولاية ألاباما الأمريكية
قُتل شخص واحد على الأقل وأصيب اثنان آخران، بعدما فتح مسلح النار داخل كنيسة أسقفية سان ستيفن في منطقة فيستافيا هيلز بولاية ألاباما الأمريكية. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T01:20+0000
2022-06-17T01:20+0000
2022-06-17T01:20+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت وسائل إعلام أمريكية، بينها صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، إن "شخصًا واحدًا على الأقل قُتل وأصيب اثنان آخران في إطلاق نار وقع داخل كنيسة أسقفية سان ستيفن بولاية ألاباما".وقالت الصحيفة إنَّ الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على المسلح.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار داخل كنيسة بولاية ألاباما الأمريكية
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قُتل شخص واحد على الأقل وأصيب اثنان آخران، بعدما فتح مسلح النار داخل كنيسة أسقفية سان ستيفن في منطقة فيستافيا هيلز بولاية ألاباما الأمريكية.
القاهرة - سبوتنيك
. وقالت وسائل إعلام أمريكية، بينها صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، إن "شخصًا واحدًا على الأقل قُتل وأصيب اثنان آخران في إطلاق نار وقع داخل كنيسة أسقفية سان ستيفن بولاية ألاباما".
وقالت الصحيفة إنَّ الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على المسلح.