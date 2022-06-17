https://arabic.sputniknews.com/20220617/مكتب-التحقيقات-الفيدرالي-الاحتيال-عبر-شبكة-لينكد-إن-يشكل-تهديدا-كبيرا-1063795955.html

مكتب التحقيقات الفيدرالي: الاحتيال عبر شبكة "لينكد إن" يشكل تهديدا كبيرا

مكتب التحقيقات الفيدرالي: الاحتيال عبر شبكة "لينكد إن" يشكل تهديدا كبيرا

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، اليوم الجمعة، إن المحتالين الذين يستغلون شبكة التوظيف "لينكد إن" لجذب المستخدمين إلى مخططات الاستثمار في العملات... 17.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-17T20:40+0000

2022-06-17T20:40+0000

2022-06-17T20:40+0000

مجتمع

اقتصاد

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأضاف العميل الخاص في مكتب التحقيقات الفيدرالي والمسؤول عن المكاتب الميدانية في سان فرانسيسكو وساكرامنتو بكاليفورنيا، شون راجان: "هذا النوع من النشاط الاحتيالي مهم، وهناك العديد من الضحايا المحتملين، والعديد من الضحايا السابقين والحاليين".وتابع خلال مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي": "هذه هي الطريقة التي يجني بها المجرمون المال، وهذا ما يركزون عليه وقتهم واهتمامهم".يعمل المخطط على النحو التالي: المحتال الذي يتظاهر بأنه محترف، ينشئ ملف تعريف مزيف للتواصل مع مستخدمي الشبكة، ويبدأ بمحادثة قصيرة عبر الرسائل، وفي النهاية يعرض مساعدة الضحية على جني الأموال من خلال استثمار عملة مشفرة.ويقول الضحايا الذين قابلتهم "سي إن بي سي" إن "لينكد إن" منصة موثوقة لشبكات الأعمال، فهم يميلون إلى الاعتقاد بأن الاستثمارات مشروعة.عادة ما يوجه المحتال المستخدم إلى منصة استثمار شرعية للعملات المشفرة، ولكن بعد اكتساب ثقته على مدار أشهر، يخبره بنقل الاستثمار إلى موقع يسيطر عليه المحتال، ثم يستنزف الأموال من الحساب.وقال راجان: "هم يفكرون دائما في طرق مختلفة لإيذاء الناس واستغلال الشركات، ويقضون وقتهم في أداء مهامهم، وتحديد أهدافهم واستراتيجياتهم، وأدواتهم وتكتيكاتهم التي يستخدمونها". أشار المكتب إلى وجود تحقيقات نشطة في الأمر لكن لا يمكن التعليق عليها الآن.وأوضح العميل الأمني أن مكتب التحقيقات الفيدرالي سجل زيادة في هذا الاحتيال الاستثماري بالذات، والذي يختلف عن عمليات الاحتيال طويلة الأمد التي يتظاهر خلالها المجرم بالاهتمام الرومانسي بموضوع ما لإقناع الضحايا بالتخلي عن أموالهم.

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