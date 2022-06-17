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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/ممثلة-روسيا-لدى-مجموعة-العشرين-الغرب-ليس-مستعدا-لمناقشة-موسكو-ولكنه-سيضطر-للتفاوض-معها--1063751217.html
ممثلة روسيا لدى مجموعة العشرين: الغرب ليس مستعدا لمناقشة موسكو ولكنه سيضطر للتفاوض معها
ممثلة روسيا لدى مجموعة العشرين: الغرب ليس مستعدا لمناقشة موسكو ولكنه سيضطر للتفاوض معها
ذكرت ممثلة روسيا لدى مجموعة العشرين، سفيتلانا لوكاش، أن الغرب ليس مستعدا للتحاور مع روسيا كما كان الحال فيما مضى، ولكنه سيضطر للتفاوض معها حول طيف واسع من... 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T04:30+0000
2022-06-17T04:30+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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سانت بطرسبورغ - سبوتنيك. وقالت لوكاش، في حديث لوكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "ليس سرًا أن الدول الغربية ليست مستعدة للتحدث مع روسيا بنفس اللهجة كما كان الحال من قبل".وأضافت: "ومع ذلك، تعمل إندونيسيا [التي ستستضيف قمة مجموعة العشرين في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل] بنشاط لأن جدول أعمال مجموعة العشرين أوسع بكثير ولا يركز على مثل هذه القضايا السياسية. وهنا يظل علينا أن نتفق، وسوف نتفق بالطبع".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220613/بوريل-يجب-أن-نواصل-الحوار-مع-روسيا-1063505748.html
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روسيا

ممثلة روسيا لدى مجموعة العشرين: الغرب ليس مستعدا لمناقشة موسكو ولكنه سيضطر للتفاوض معها

04:30 GMT 17.06.2022
© AP Photo / Phil Noble / Pool11 يونيو/ حزيران 2021 - قادة مجموعة السبع "G7" يستعدون لالتقاط صورة جماعية في اجتماع مجموعة السبع في فندق كاربيس باي في خليج كاربيس، سانت آيفز، كورنوال، إنجلترا
11 يونيو/ حزيران 2021 - قادة مجموعة السبع G7 يستعدون لالتقاط صورة جماعية في اجتماع مجموعة السبع في فندق كاربيس باي في خليج كاربيس، سانت آيفز، كورنوال، إنجلترا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© AP Photo / Phil Noble / Pool
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ذكرت ممثلة روسيا لدى مجموعة العشرين، سفيتلانا لوكاش، أن الغرب ليس مستعدا للتحاور مع روسيا كما كان الحال فيما مضى، ولكنه سيضطر للتفاوض معها حول طيف واسع من القضايا.
سانت بطرسبورغ - سبوتنيك. وقالت لوكاش، في حديث لوكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "ليس سرًا أن الدول الغربية ليست مستعدة للتحدث مع روسيا بنفس اللهجة كما كان الحال من قبل".
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
بوريل: يجب أن نواصل الحوار مع روسيا
13 يونيو, 05:07 GMT
وأضافت: "ومع ذلك، تعمل إندونيسيا [التي ستستضيف قمة مجموعة العشرين في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل] بنشاط لأن جدول أعمال مجموعة العشرين أوسع بكثير ولا يركز على مثل هذه القضايا السياسية. وهنا يظل علينا أن نتفق، وسوف نتفق بالطبع".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:36 GMT
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