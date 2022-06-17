https://arabic.sputniknews.com/20220617/موافقة-أمريكية-على-لقاحي-فايزر-ومودرنا-للأطفال-من-عمر-6-أشهر-1063784561.html

موافقة أمريكية على لقاحي "فايزر" و"مودرنا" للأطفال من عمر 6 أشهر

موافقة أمريكية على لقاحي "فايزر" و"مودرنا" للأطفال من عمر 6 أشهر

منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الجمعة، تصريحا للاستخدام الطارئ للقاحي "فايزر" و"مودرنا" المضاد لـ"كوفيد-19" للأطفال من عمر 6 أشهر وحتى 5 سنوات. 17.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-17T15:46+0000

2022-06-17T15:46+0000

2022-06-17T15:46+0000

مجتمع

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وقالت "فرانس برس"، إن موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية هي المعيار الذهبي العالمي لمنح اللقاح لتلك الفئة العمرية التي كانت تنتظر التحصين في معظم دول العالم.وأكدت الإدارة صلاحية لقاح مودرنا المكون من جرعتين للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات، وثلاث جرعات من فايزر لمن تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وأربعة أعوام.من جانبها، قالت شركة "فايزر" إنها تخطط لتقديم طلبات للحصول على مواقة مؤسسات أخرى حول العالم، بما في ذلك وكالة الأدوية الأوروبية على أن يكون ذلك في أوائل يوليو/ تموز.وصرح أوغور شاهين، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "بيونتك" الألمانية، التي طورت اللقاح: "لدى الآباء في الولايات المتحدة الآن خيار تطعيم أطفالهم الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، ونحن نعمل على ضمان أن تحذو حذوها دول أخرى في جميع أنحاء العالم".يذكر أنه من المفترض أن توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الآن أيضا باللقاحين قبل استخدامهما في الولايات المتحدة، حيث يتم إعطاء الضوء الأخضر النهائي بعد اجتماع لجنة استشارية من الخبراء يتوقع أن تعقد قريبا، لكن الإدارة الأمريكية قالت إنه بمجرد اتخاذ قرار إدارة الغذاء والدواء، يمكن على الفور إرسال 10 ملايين جرعة في جميع أنحاء البلاد، تليها ملايين أخرى في الأسابيع اللاحقة.

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