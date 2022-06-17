https://arabic.sputniknews.com/20220617/ميقاتي-يصدر-توضيحا-بشأن-تسريب-خطاب-قديم-موجه-إلى-القضاء-اللبناني-1063795689.html
ميقاتي يصدر توضيحا بشأن تسريب خطاب قديم موجه إلى القضاء اللبناني
ميقاتي يصدر توضيحا بشأن تسريب خطاب قديم موجه إلى القضاء اللبناني
أصدر رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، بيانا، اليوم الجمعة، للرد على تسريب خطاب قديم موجه إلى القضاء اللبناني. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T20:24+0000
2022-06-17T20:24+0000
2022-06-17T20:24+0000
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وأشار البيان إلى أنه "يتم التداول بمراسلة قديمة موجهة من القضاء في إمارة موناكو إلى القضاء اللبناني عبر السفارة اللبنانية في باريس بطلب معونة قضائية وردت فيه أسماء نجيب ميقاتي ونجله ماهر وشقيقه طه".وتابع البيان موضحا أن "المراسلة المذكورة جاءت ردا على كتاب وجهته القاضية غادة عون، في المرحلة التي كان يجري فيها التحقيق في موضوع القروض التجاربة التي حصل عليها أفراد من عائلة ميقاتي، وقد جرى إبلاغ القضاء في موناكو بالجواب المطلوب وطوي الملف".واعتبر رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، في بيانه أن "تسريب هذا المستند في هذا التوقيت تحديدا يخفي أهدافا سياسية معروفة، وبإيعاز وتوجيه من شخصيات سياسية وقضائية تعمل عند الطلب" منوها إلى أن "هذا الملف يتم استحضاره واستغلاله سياسيا عند كل استحقاق".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
ميقاتي يصدر توضيحا بشأن تسريب خطاب قديم موجه إلى القضاء اللبناني
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أصدر رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، بيانا، اليوم الجمعة، للرد على تسريب خطاب قديم موجه إلى القضاء اللبناني.
وأشار البيان إلى أنه "يتم التداول بمراسلة قديمة موجهة من القضاء في إمارة موناكو إلى القضاء اللبناني عبر السفارة اللبنانية في باريس بطلب معونة قضائية وردت فيه أسماء نجيب ميقاتي ونجله ماهر وشقيقه طه".
وتابع البيان موضحا أن "المراسلة المذكورة جاءت ردا على كتاب وجهته القاضية غادة عون، في المرحلة التي كان يجري فيها التحقيق في موضوع القروض التجاربة التي حصل عليها أفراد من عائلة ميقاتي، وقد جرى إبلاغ القضاء في موناكو بالجواب المطلوب وطوي الملف".
واعتبر رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، في بيانه أن "تسريب هذا المستند في هذا التوقيت تحديدا يخفي أهدافا سياسية معروفة، وبإيعاز وتوجيه من شخصيات سياسية وقضائية تعمل عند الطلب" منوها إلى أن "هذا الملف يتم استحضاره واستغلاله سياسيا عند كل استحقاق".