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https://arabic.sputniknews.com/20220617/نجم-التنس-الإسباني-نادال-يؤكد-أنه-سيصبح-أبا-للمرة-الأولى-1063776370.html
نجم التنس الإسباني نادال يؤكد أنه سيصبح أبا للمرة الأولى
نجم التنس الإسباني نادال يؤكد أنه سيصبح أبا للمرة الأولى
أكد نجم كرة المضرب الإسباني، رافايل نادال، الجمعة، معلومات نشرتها الصحف المحلية حول استعداده لاستقبال مولوده الأول. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T14:01+0000
2022-06-17T14:01+0000
رياضة
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وقال نادل في مؤتمر صحافي في مايوركا "نعم. سأصبح أبا، لست معتادا الحديث عن حياتي الشخصية، لأني أعتقد أنني مكشوف بما فيه الكفاية في حياتي الاحترافية".وسرت تكهنات حول حمل زوجته ميري بيرييو منذ بطولة رولان غاروس الأخيرة التي أحرز لقبها للمرة الرابعة عشرة القياسية، رافعاً عدد ألقابه الكبرى إلى 22 ومعززا رقمه القياسي.وفضّل نادال (36 عاماً) عدم كشف المزيد، مذكرا أنه يفضل التكتم على حياته الخاصة.وعما إذا كان هذا الحدث سيغيّر برنامج مشاركاته، قال "لا أتوقع أي تغيير في حياتي المهنية".
https://arabic.sputniknews.com/20220606/كيف-رد-نادال-بتواضع-شديد-عندما-سئل-هل-تعتبر-أنك-أعظم-لاعب-في-تاريخ-التنس-1063189184.html
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رياضة

نجم التنس الإسباني نادال يؤكد أنه سيصبح أبا للمرة الأولى

14:01 GMT 17.06.2022
© AFP 2022 / Anne-Christine Poujoulatيحمل الإسباني رافائيل نادال كأس الفرسان، محتفلا بفوزه على النرويجي كاسبر رود خلال المباراة النهائية في اليوم الخامس عشر من بطولة رولان جاروس المفتوحة للتنس في ملعب فيليب شاترييه في باريس في 5 يونيو 2022.
يحمل الإسباني رافائيل نادال كأس الفرسان، محتفلا بفوزه على النرويجي كاسبر رود خلال المباراة النهائية في اليوم الخامس عشر من بطولة رولان جاروس المفتوحة للتنس في ملعب فيليب شاترييه في باريس في 5 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© AFP 2022 / Anne-Christine Poujoulat
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أكد نجم كرة المضرب الإسباني، رافايل نادال، الجمعة، معلومات نشرتها الصحف المحلية حول استعداده لاستقبال مولوده الأول.
وقال نادل في مؤتمر صحافي في مايوركا "نعم. سأصبح أبا، لست معتادا الحديث عن حياتي الشخصية، لأني أعتقد أنني مكشوف بما فيه الكفاية في حياتي الاحترافية".
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وسرت تكهنات حول حمل زوجته ميري بيرييو منذ بطولة رولان غاروس الأخيرة التي أحرز لقبها للمرة الرابعة عشرة القياسية، رافعاً عدد ألقابه الكبرى إلى 22 ومعززا رقمه القياسي.
وفضّل نادال (36 عاماً) عدم كشف المزيد، مذكرا أنه يفضل التكتم على حياته الخاصة.
وعما إذا كان هذا الحدث سيغيّر برنامج مشاركاته، قال "لا أتوقع أي تغيير في حياتي المهنية".
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