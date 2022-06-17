https://arabic.sputniknews.com/20220617/واشنطن-تقيد-منح-التأشيرات-لمسؤولين-كوبيين-تتهمهم-بـقمع-محتجين--1063750459.html
واشنطن تقيد منح التأشيرات لمسؤولين كوبيين تتهمهم بـ"قمع محتجين"
واشنطن تقيد منح التأشيرات لمسؤولين كوبيين تتهمهم بـ"قمع محتجين"
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تتخذ خطوات لتقييد إصدار التأشيرات لخمسة مسؤولين كوبيين على صلة بـ"محاكمات وأحكام غير عادلة بحق... 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T00:58+0000
2022-06-17T00:58+0000
2022-06-17T00:58+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بلينكن: "تتخذ وزارة الخارجية خطوات لفرض قيود على منح التأشيرات لخمسة مسؤولين كوبيين بمقتضى الإعلان الرئاسي رقم 5377، الذي يقيد دخول الولايات المتحدة بالنسبة لضباط وموظفي الحكومة الكوبية غير المهاجرين".وأضاف بلينكن: "هؤلاء المسؤولون الخمسة على صلة بمحاكمات غير عادلة وأحكام جائرة واحتجاز محتجين سلميين في 11 تموز/يوليو 2021. ويأتي تقييد إصدار التأشيرات ردًا على تحركات مسؤولي الحكومة الكوبية التي تحرم الكوبيين من حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية".وكانت كوبا قد شهدت موجة احتجاجات خلال يوليو/تموز الماضي، بسبب ما قال عنه المتظاهرون إنه أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها كوبا منذ حل الاتحاد السوفييتي، خاصة في ظل ارتفاع قياسي في الإصابات بفيروس كورونا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
واشنطن تقيد منح التأشيرات لمسؤولين كوبيين تتهمهم بـ"قمع محتجين"
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تتخذ خطوات لتقييد إصدار التأشيرات لخمسة مسؤولين كوبيين على صلة بـ"محاكمات وأحكام غير عادلة بحق محتجين".
القاهرة - سبوتنيك
. وقال بلينكن: "تتخذ وزارة الخارجية خطوات لفرض قيود على منح التأشيرات لخمسة مسؤولين كوبيين بمقتضى الإعلان الرئاسي رقم 5377، الذي يقيد دخول الولايات المتحدة بالنسبة لضباط وموظفي الحكومة الكوبية غير المهاجرين".
وأضاف بلينكن: "هؤلاء المسؤولون الخمسة على صلة بمحاكمات غير عادلة وأحكام جائرة واحتجاز محتجين سلميين في 11 تموز/يوليو 2021. ويأتي تقييد إصدار التأشيرات ردًا على تحركات مسؤولي الحكومة الكوبية التي تحرم الكوبيين من حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية".
وكانت كوبا قد شهدت
موجة احتجاجات خلال يوليو/تموز الماضي، بسبب ما قال عنه المتظاهرون إنه أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها كوبا منذ حل الاتحاد السوفييتي، خاصة في ظل ارتفاع قياسي في الإصابات بفيروس كورونا.