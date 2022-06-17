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وزير الدفاع الإيراني: سنقوم بتحديث قواتنا البحرية بحسب التهديدات الإقليمية
وزير الدفاع الإيراني: سنقوم بتحديث قواتنا البحرية بحسب التهديدات الإقليمية
قال العميد محمد رضا أشتياني وزير الدفاع الإيراني، اليوم الجمعة، إن قواته المسلحة ستعمل على تحديث سلاح البحرية بما يتوافق مع التهديدات الإقليمية. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T10:51+0000
2022-06-17T10:51+0000
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وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الجمعة، بأن تصريحات وزير الدفاع جاءت أثناء قيامه بزيارة المشاريع البحرية التابعة لوزارته في مدينة بندر عباس.وقال العميد أشتياني، خلال زيارته لمراحل بناء المدمرات والسفن السطحية والغواصات الإيرانية: "إن تطوير القوة في جميع جوانب الدفاع بما في ذلك البرية والجوية وخاصة البحرية من أولوياتنا بشأن برامج الدفاع عن البلاد".وشدد وزير الدفاع الإيراني على أن موقع بلاده الجيوسياسي، وخاصة في مياه الخليج له أهمية استراتيجية بالنسبة لإيران، وهو ما يدفعها دوما إلى تحديث وتجهيز القوات البحرية بحسب احتياجات الجيش الإيراني ووفقا للتهديدات الإقليمية في جميع المياه الإقليمية.وبعث العميد أشتياني برسالة للمنطقة والعالم، وهي رسالة سلام وطمأنينة، مضيفا أن "السلام والاستقرار في المنطقة يمكن تحقيقه بوجود ومشاركة جميع دول المنطقة".وحذر العميد محمد رضا أشتياني وزير الدفاع الإيراني من أن بلاده لم ولن تتردد في الدفاع عن مصالح الشعب الإيراني والعمل على صد التهديدات بتحديث سلاح البحرية للجيش الإيراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220612/قائد-القوة-البحرية-الإيرانية-إقرار-أممي-باقتدار-جيشنا-1063477931.html
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أخبار العالم الآن, إيران

وزير الدفاع الإيراني: سنقوم بتحديث قواتنا البحرية بحسب التهديدات الإقليمية

10:51 GMT 17.06.2022
© AFP 2022 / Iranian Army officeمناورات البحرية الإيرانية والروسية في المحيط الهندي، إيران، روسيا، 17 فبراير 2021
مناورات البحرية الإيرانية والروسية في المحيط الهندي، إيران، روسيا، 17 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© AFP 2022 / Iranian Army office
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قال العميد محمد رضا أشتياني وزير الدفاع الإيراني، اليوم الجمعة، إن قواته المسلحة ستعمل على تحديث سلاح البحرية بما يتوافق مع التهديدات الإقليمية.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الجمعة، بأن تصريحات وزير الدفاع جاءت أثناء قيامه بزيارة المشاريع البحرية التابعة لوزارته في مدينة بندر عباس.
مناورات البحرية الإيرانية والروسية في المحيط الهندي، إيران، روسيا، 17 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
قائد القوة البحرية الإيرانية: إقرار أممي باقتدار جيشنا
12 يونيو, 12:07 GMT
وقال العميد أشتياني، خلال زيارته لمراحل بناء المدمرات والسفن السطحية والغواصات الإيرانية: "إن تطوير القوة في جميع جوانب الدفاع بما في ذلك البرية والجوية وخاصة البحرية من أولوياتنا بشأن برامج الدفاع عن البلاد".
وشدد وزير الدفاع الإيراني على أن موقع بلاده الجيوسياسي، وخاصة في مياه الخليج له أهمية استراتيجية بالنسبة لإيران، وهو ما يدفعها دوما إلى تحديث وتجهيز القوات البحرية بحسب احتياجات الجيش الإيراني ووفقا للتهديدات الإقليمية في جميع المياه الإقليمية.
وبعث العميد أشتياني برسالة للمنطقة والعالم، وهي رسالة سلام وطمأنينة، مضيفا أن "السلام والاستقرار في المنطقة يمكن تحقيقه بوجود ومشاركة جميع دول المنطقة".
وحذر العميد محمد رضا أشتياني وزير الدفاع الإيراني من أن بلاده لم ولن تتردد في الدفاع عن مصالح الشعب الإيراني والعمل على صد التهديدات بتحديث سلاح البحرية للجيش الإيراني.
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