https://arabic.sputniknews.com/20220617/وزير-الدفاع-في-صنعاء-على-دول-العدوان-أن-تستوعب-أننا-نمتلك-أسلحة-عالية-التأثير-1063796668.html

وزير الدفاع في صنعاء: على دول العدوان أن تستوعب أننا نمتلك أسلحة عالية التأثير

وزير الدفاع في صنعاء: على دول العدوان أن تستوعب أننا نمتلك أسلحة عالية التأثير

قال وزير الدفاع في جماعة "أنصار الله"، اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، إن على "دول العدوان أن تستوعب أننا نمتلك أسلحة عالية التأثير والتقنية". 17.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-17T21:13+0000

2022-06-17T21:13+0000

2022-06-17T21:13+0000

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جاء ذلك في كلمة له، اليوم الجمعة، خلال زيارته لمنتسبي المنطقة العسكرية السادسة، على ما نقلت قناة "المسيرة" الناطقة بلسان "أنصار الله".وقال العاطفي "ثقة شعبنا وقيادته الثورية بالأبطال في جبهات المواجهة، نابعة من أنهم إلى جانب الحق في مقارعة الطغاة والمستكبرين والمتجبرين ويتصدون للمحتلين والغزاة."وأضاف أن من سماهم "أعداء الأمة" قد "أعدوا عدتهم وحساباتهم على فرض حالات احتلالية عدوانية على اليمن وشعبه ونهب موارده وخيراته لخدمة أطماعهم المكشوفة في المنطقة، لكنهم تغافلوا عن إدراك مقدرة الشعب اليمني وقواته من جيش ولجان شعبية وأبناء القبائل الأحرار الذين استطاعوا قلب المعادلة وتغيير موازين القوى".واعتبر العاطفي أن التاريخ المشرف "لا تصنعه الخيانة والارتهان للعدوان وصهاينة القرن وإنما تكتب حروفه الناصعة تضحيات الأبطال في ميادين العزة الذين سيدّونون هذه المرحلة من تاريخ المواجهة مع أعداء الله واليمن".وتابع أن "العدوان (يقصد دول التحالف العربي بقيادة السعودية)لا يريد أن يفهم لغة السلام المشرف وعليه تحمل كامل المسؤولية في التصعيد والتنصل من الهدنة".ومضى العاطفي بقوله: "على دول العدوان أن تستوعب أننا نمتلك عن ثقة وجدارة واحتراف عسكري أسلحة عالية التأثير والتقنية".وأضاف "نعدهم أن صواريخ الاعتراض التي يندفعون إلى امتلاكها من باتريوت وغيرها أصبحت خارج إطار السيطرة والتأثير، ولن تتمكن من رصد وتتبع صواريخنا الباليستية وطائراتنا المسيرة".وفي الثاني من يونيو/حزيران الجاري، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، موافقة أطراف النزاع في اليمن على مقترح أممي لتمديد الهدنة السارية في البلد العربي، شهرين إضافيين تنتهي مطلع أغسطس/آب المقبل، وفق بنود الاتفاقية الأصلية.وفي الثاني من أبريل الماضي، أعلنت الأمم المتحدة بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.

https://arabic.sputniknews.com/20220515/وزير-الدفاع-في-صنعاء-أنصار-الله-باتت-تمتلك-كفاءات-وخبرات-قتالية-وأسلحة-متطورة-عالية-الدقة-1062279540.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله