https://arabic.sputniknews.com/20220617/وزير-الطاقة-السعودي-يعتبر-علاقات-بلاده-مع-روسيا-دافئة-كطقس-الرياض-فيديو-1063762085.html
وزير الطاقة السعودي يعتبر علاقات بلاده مع روسيا "دافئة كطقس الرياض".. فيديو
وزير الطاقة السعودي يعتبر علاقات بلاده مع روسيا "دافئة كطقس الرياض".. فيديو
وصف وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الخميس، العلاقات بين بلاده وروسيا بأنها تشبه طقس عاصمة المملكة.. مدينة الرياض.. دافئة. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T10:14+0000
2022-06-17T10:14+0000
2022-06-17T10:37+0000
أخبار السعودية اليوم
روسيا
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
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ووفقا لجريدة عكاظ قال عبد العزيز بن سلمان: علاقاتنا مع روسيا مثل طقس الرياض.. دافئة.تصريحات الوزر السعودي جاءت خلال لقائه نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي في روسيا.ولفت نوفاك إلى أنه أطلع وزير الطاقة السعودي على تطورات وضع إنتاج النفط الروسي.وكان منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، قد افتتح أول أمس الأربعاء، دورته الــ25 بمشاركة أكثر من 120 دولة، منها دول عربية، وهي مصر، سوريا والإمارات العربية المتحدة.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, روسيا, منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
وزير الطاقة السعودي يعتبر علاقات بلاده مع روسيا "دافئة كطقس الرياض".. فيديو
10:14 GMT 17.06.2022 (تم التحديث: 10:37 GMT 17.06.2022) تابعنا عبر
وصف وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الخميس، العلاقات بين بلاده وروسيا بأنها تشبه طقس عاصمة المملكة.. مدينة الرياض.. دافئة.
ووفقا لجريدة عكاظ
قال عبد العزيز بن سلمان: علاقاتنا مع روسيا مثل طقس الرياض.. دافئة.
تصريحات الوزر السعودي جاءت خلال لقائه نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي في روسيا.
من جهته أكد نائب رئيس الوزراء الروسي على أهمية مواصلة العمل المشترك في "أوبك+" لتجنب انهيار سوق النفط
ولفت نوفاك إلى أنه أطلع وزير الطاقة السعودي على تطورات وضع إنتاج النفط الروسي.
وكان منتدى سان بطرسبورغ
الاقتصادي الدولي، قد افتتح أول أمس الأربعاء، دورته الــ25 بمشاركة أكثر من 120 دولة، منها دول عربية، وهي مصر، سوريا والإمارات العربية المتحدة.