https://arabic.sputniknews.com/20220617/وزير-المناجم-والطاقة-المالي-التعاون-مع-روسيا-سيسمح-لنا-بتسريع-استخراج-البترول-1063774628.html

وزير المناجم والطاقة المالي: التعاون مع روسيا سيسمح لنا بتسريع استخراج البترول

وزير المناجم والطاقة المالي: التعاون مع روسيا سيسمح لنا بتسريع استخراج البترول

أعلن وزير المناجم والطاقة والمياه في مالي، الأمين سيدو تراوري، اليوم الجمعة، أن التعاون مع روسيا سيسمح بتسريع استخراج البترول في بلاده. 17.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-17T13:38+0000

2022-06-17T13:38+0000

2022-06-17T13:38+0000

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منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

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سانت بطرسبورغ - سبوتنيك. وقال تراوري على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لـ"سبوتنيك": "نعتقد أنه من خلال هذا التعاون يمكن أن تساعدنا روسيا على تقوية وتكثيف البحث عن البترول في مختلف الأحواض التي لدينا في مالي".وأضاف: "حوض البترول المالي يتكون من 900 مليون كيلومتر مربع من الحقول القابلة للاستكشاف، واليوم لا يزال الحوض لم يستكشف بالشكل اللازم".وتابع: "اليوم ومع التعاون الروسي، سنتمكن من تعزيز البحث ليكون باستطاعتنا تشييد الآبار اللازمة من أجل استخراج البترول".وأوضح: "خلال إدارة ندرة البترول، الذي أصبح العالم كله ضحية له اليوم، فإننا نعتمد بشكل كبير على التعاون مع روسيا حتى نتمكن من إمداد مالي بالنفط".وفي وقت سابق، اعتبر مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، بيوتر إليتشيف، أن روسيا ومالي ترتبطهما علاقات ودية طويلة الأمد، بدأت منذ حقبة الاتحاد السوفيتي.وأكد على مواصلة حماية المصالح القانونية لباماكو في الأمم المتحدة، فضلاً عن تقديم المساعدة للشركاء الماليين في المجال العسكري والعسكري التقني.وأشار إليتشيف إلى أن انسحاب الجيش الفرنسي من مالي، قد يؤدي إلى زيادة النشاط الإرهابي؛ وهو ما لم تتمكن دول المنطقة بعد، من مواجهته بمفردها.

https://arabic.sputniknews.com/20220116/مسؤول-في-مالي-لسبوتنيك-الشعب-يطالب-بخروج-فرنسا-ويريد-التعاون-مع-روسيا-1056267856.html

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