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https://arabic.sputniknews.com/20220618/أزمة-الطاقة-تدفع-حكومة-بنغلاديش-إلى-إغلاق-المتاجر-والأسواق-بعد-الساعة-8-مساء-1063810385.html
أزمة الطاقة تدفع حكومة بنغلاديش إلى إغلاق المتاجر والأسواق بعد الساعة 8 مساء
أزمة الطاقة تدفع حكومة بنغلاديش إلى إغلاق المتاجر والأسواق بعد الساعة 8 مساء
دعت السلطات في بنغلاديش جميع المعنيين لاتخاذ التدابير اللازمة لإغلاق المتاجر ومراكز التسوق والأسواق وأسواق المطابخ في جميع أنحاء البلاد بعد الساعة 8 مساء كل... 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T11:13+0000
2022-06-18T11:13+0000
العالم
بنغلادش
الطاقة الشمسية
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وتهدف التعليمات، التي جاءت في تعميم وقعه المدير العام محمد إحسان كيبريا صديقي من مكتب رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، إلى توفير الطاقة والكهرباء على خلفية الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة والكهرباء في جميع أنحاء العالم، وفقا لوكالة الأنباء الوطنية البنغلاديشية (بي إس إس).وطلب من أمناء الوزارات والشعب المعنية، مثل شعبة الأمن العام ووزارة التجارة وشعبة الطاقة والموارد المعدنية وشعبة الحكم المحلي وشعبة الطاقة ووزارة الصناعة وإدارة التفتيش على المصانع والمنشآت وجميع مفوضي الشعب ونواب المفتش العام للشرطة ونواب المفوضين ومراقبي الشرطة في جميع الشعب والمناطق، أن ينفذوا الأمر بدقة تمشيا مع المادة 114 من قانون العمل البنغلاديشي لعام 2006.
https://arabic.sputniknews.com/20220618/تقرير-ألماني-يحدد-7-أسباب-لأزمة-الطاقة-في-الغرب-1063800071.html
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العالم, بنغلادش, الطاقة الشمسية, مطاعم

أزمة الطاقة تدفع حكومة بنغلاديش إلى إغلاق المتاجر والأسواق بعد الساعة 8 مساء

11:13 GMT 18.06.2022
© AFP 2022 / Charly Triballeauزلزال قوي يضرب طوكيو ويقطع عنها الكهرباء، اليابان 17 مارس 2022
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© AFP 2022 / Charly Triballeau
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دعت السلطات في بنغلاديش جميع المعنيين لاتخاذ التدابير اللازمة لإغلاق المتاجر ومراكز التسوق والأسواق وأسواق المطابخ في جميع أنحاء البلاد بعد الساعة 8 مساء كل يوم.
وتهدف التعليمات، التي جاءت في تعميم وقعه المدير العام محمد إحسان كيبريا صديقي من مكتب رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، إلى توفير الطاقة والكهرباء على خلفية الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة والكهرباء في جميع أنحاء العالم، وفقا لوكالة الأنباء الوطنية البنغلاديشية (بي إس إس).
طوابير لتعبئة البنزين في بروكلين، الولايات المتحدة 8 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
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05:25 GMT
وطلب من أمناء الوزارات والشعب المعنية، مثل شعبة الأمن العام ووزارة التجارة وشعبة الطاقة والموارد المعدنية وشعبة الحكم المحلي وشعبة الطاقة ووزارة الصناعة وإدارة التفتيش على المصانع والمنشآت وجميع مفوضي الشعب ونواب المفتش العام للشرطة ونواب المفوضين ومراقبي الشرطة في جميع الشعب والمناطق، أن ينفذوا الأمر بدقة تمشيا مع المادة 114 من قانون العمل البنغلاديشي لعام 2006.
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