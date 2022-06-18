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أمريكا تجيز تطعيم الأطفال دون سن الخامسة بلقاحات كورونا
أمريكا تجيز تطعيم الأطفال دون سن الخامسة بلقاحات كورونا
وافقت السلطات الصحية الأمريكية، اليوم السبت، على تطعيم الأطفال في سن الخامسة ومن هم دون الخامسة بلقاحي فايزر وموديرنا، في خطوة اعتبرها الرئيس الأمريكي جو بايدن... 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T21:25+0000
2022-06-18T21:26+0000
فيروس كورونا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وبذلك أصبحت الولايات المتحدة أول دولة توافق على استخدام ما يسمى بلقاحات "mRNA" للأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم ستة أشهر، بحسب "فرانس برس".وسمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يوم الجمعة باستخدامها في حالات الطوارئ للأطفال الصغار الذي كان يتعين في السابق أن يكونوا في سن الخامسة على الأقل ليحصلوا على اللقاح.لكن اللقاحات تطلبت المزيد من الإجازة من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وقد تحقق ذلك اليوم السبت.وقالت روشيل والينسكي مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان السبت "نعلم أن ملايين الآباء ومقدمي الرعاية حريصون على تطعيم أطفالهم الصغار ، وبقرار اليوم يمكنهم ذلك".
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فيروس كورونا, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا تجيز تطعيم الأطفال دون سن الخامسة بلقاحات كورونا

21:25 GMT 18.06.2022 (تم التحديث: 21:26 GMT 18.06.2022)
© REUTERS / LISA MARIE DAVIDتطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 عاما بلقاح "كورونا" المستجد في الفلبين
تطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 عاما بلقاح كورونا المستجد في الفلبين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© REUTERS / LISA MARIE DAVID
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وافقت السلطات الصحية الأمريكية، اليوم السبت، على تطعيم الأطفال في سن الخامسة ومن هم دون الخامسة بلقاحي فايزر وموديرنا، في خطوة اعتبرها الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنها تاريخية في مواجهة الفيروس.
وبذلك أصبحت الولايات المتحدة أول دولة توافق على استخدام ما يسمى بلقاحات "mRNA" للأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم ستة أشهر، بحسب "فرانس برس".
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وسمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يوم الجمعة باستخدامها في حالات الطوارئ للأطفال الصغار الذي كان يتعين في السابق أن يكونوا في سن الخامسة على الأقل ليحصلوا على اللقاح.
لكن اللقاحات تطلبت المزيد من الإجازة من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وقد تحقق ذلك اليوم السبت.
وقالت روشيل والينسكي مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان السبت "نعلم أن ملايين الآباء ومقدمي الرعاية حريصون على تطعيم أطفالهم الصغار ، وبقرار اليوم يمكنهم ذلك".
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