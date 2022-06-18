https://arabic.sputniknews.com/20220618/أمين-حزب-عراقي-لـسبوتنيك-المرحلة-السابقة-والحالية-مقبلة-على-التغيير-1063813759.html

أمين حزب عراقي لـ"سبوتنيك": المرحلة السابقة والحالية مقبلة على التغيير

أمين حزب عراقي لـ"سبوتنيك": المرحلة السابقة والحالية مقبلة على التغيير

تحدث الأمين العام لحزب "قادمون" العراقي، حسين الرّماحي عن الداخل العراقي، مؤكدا أن المراحل السابقة والحالية تسير باتجاه التغيير الذي يبحث عنه الشعب العراقي. 18.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-18T12:09+0000

2022-06-18T12:09+0000

2022-06-18T12:09+0000

العالم العربي

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وقال الرّماحي لوكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي: "في الحقيقة، يعاني الشارع العراقي من تحديات كبيرة بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر بعد الانتحابات إلى اليوم ولم تتشكل الحكومة، وهذا سبب واضح وصريح لدى الكل أن المرحلة السابقة والحالية هي مرحلة مقبلة على التغيير".وأضاف: "إن حزب (قادمون) يعتبر عنوان واضح وصريح للاستقلالية وهذا ما يبحث عنه الشعب العراقي، ونستطيع بمشية الله أن نجمع جميع من يمتلكون هذا الهدف والتبني ونشكّل تحالف يعتبر إنقاذا للانسداد السياسي الموجود، ومن خلاله يمكن أن تكون مرحلة تشكيل الحكومة أسهل بكثير من الوضع الحالي".وفي سؤالنا له عن الحلول الممكنة ورؤية حزب (قادمون) للمرحلة المقبلة، قال: "لقد طرحنا مبادرة منذ أسبوع، نعتبرها الحل للمرحلة المقبلة والحل للانسداد السياسي، تتمثل في ثلاثة نقاط، أولها هي أنه على المستقلين جميعا أن يشكلوا تحالفا ويكون له رئيسا ونائبيه ومكتبا سياسيا، لأن تشتيت المستقلين هو ما يطمح له بقية الأحزاب لأن في تشتيتهم هو إبعاد صوتهم، وثانيا لقد دعوت الأحزاب الكبيرة الشيعية إلى تفعيل مجلس الاتحاد الفيدرالي وهو الموجود دستوريا والغائب واقعيا، وسيكون تفعيل المجلس بدوره المراقب للعمل للسلطة التشريعية والتنفيذية وبالتالي فعّلنا دور المعارضة الفعلية البناءة مع السلطة حتى تكون نمراقبة للعملية السياسية، أما الاحزاب السنية والكردية للاقتراب مع الجميع وهذا سيسهل العملية لتشكيل الحكومة المقبلة".وأشار المتحدث إلى أن "الأزمة اشتدت وأصبحت أسوأ بعد ابتعاد كتلة التيار الصدري وسماحة السيف مقتدى الصدر عن التمثيل السياسي، ولهذا على القوى الوطنية والسياسية المشاركة والجلوس على طاولة واحدة والوضوح بالرؤى وتقديم برنامج يخدم الشعب العراقي وتطلعاته ويتعاطى بشكل مباشر مع منظومية المواطن العراقي، أما بخلافه فإن المساوئ والعقبات كثيرة وحقيقة لا تحمد عقباها".

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العالم العربي