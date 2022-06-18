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https://arabic.sputniknews.com/20220618/أنصار-الحزب-الدستوري-الحر-في-تونس-يحتجون-ضد-قرارات-الرئيس-قيس-سعيد-صور-1063816417.html
أنصار الحزب الدستوري الحر في تونس يحتجون ضد قرارات الرئيس قيس سعيد... صور
أنصار الحزب الدستوري الحر في تونس يحتجون ضد قرارات الرئيس قيس سعيد... صور
تجمعت مجموعة من أنصار الحزب الدستوري الحر في تونس، اليوم السبت، في ساحة الحكومة بالقصبة، احتجاجا ورفضا لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد ولمشروعه السياسي. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T12:48+0000
2022-06-18T12:48+0000
أخبار تونس اليوم
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وحسب مراسلة "سبوتنيك" في تونس، نددت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في كلمة ألقتها خلال التجمع الاحتجاجي، بالمسار الذي ينتهجه قيس سعيد في إدارة البلاد.كما انتقدت عبير موسي أداء حكومة نجلاء بودن وطالبتها بالاستقالة.وشددت موسي على أن الآلاف من التونسيين غير موافقين على تنظيم الاستفتاء المزمع تنظيمه في 25 من يوليو/تموز واصفة إياه بـ"غير القانوني".وانطلقت في تونس، صباح السبت الماضي، أولى جلسات "الحوار الوطني" الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد تمهيدا لتنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو المقبل، بهدف الخروج من الأزمة السياسية في البلاد.ويشارك في الحوار عدد من الأحزاب، فيما رفضت المشاركة قوى سياسية واجتماعية مثل الاتحاد العام التونسي للشغل وحركة "النهضة" و"قلب تونس" و"التيار الديمقراطي".
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أخبار تونس اليوم

أنصار الحزب الدستوري الحر في تونس يحتجون ضد قرارات الرئيس قيس سعيد... صور

12:48 GMT 18.06.2022
© Sputnik . Mariam Gaderaرئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي
رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© Sputnik . Mariam Gadera
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تجمعت مجموعة من أنصار الحزب الدستوري الحر في تونس، اليوم السبت، في ساحة الحكومة بالقصبة، احتجاجا ورفضا لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد ولمشروعه السياسي.
وحسب مراسلة "سبوتنيك" في تونس، نددت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في كلمة ألقتها خلال التجمع الاحتجاجي، بالمسار الذي ينتهجه قيس سعيد في إدارة البلاد.
© Sputnik . Mariam Gaderaأنصار الحزب الدستوري الحر يحتجون ضد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد
أنصار الحزب الدستوري الحر يحتجون ضد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
أنصار الحزب الدستوري الحر يحتجون ضد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد
© Sputnik . Mariam Gadera
كما انتقدت عبير موسي أداء حكومة نجلاء بودن وطالبتها بالاستقالة.
وشددت موسي على أن الآلاف من التونسيين غير موافقين على تنظيم الاستفتاء المزمع تنظيمه في 25 من يوليو/تموز واصفة إياه بـ"غير القانوني".
© Sputnik . Mariam Gaderaرئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي
رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي
© Sputnik . Mariam Gadera
وانطلقت في تونس، صباح السبت الماضي، أولى جلسات "الحوار الوطني" الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد تمهيدا لتنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو المقبل، بهدف الخروج من الأزمة السياسية في البلاد.
ويشارك في الحوار عدد من الأحزاب، فيما رفضت المشاركة قوى سياسية واجتماعية مثل الاتحاد العام التونسي للشغل وحركة "النهضة" و"قلب تونس" و"التيار الديمقراطي".
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