https://arabic.sputniknews.com/20220618/إبرام-اتفاقيات-بمبلغ-56-تريليون-روبل-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-1063810707.html
إبرام اتفاقيات بمبلغ 5.6 تريليون روبل في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
إبرام اتفاقيات بمبلغ 5.6 تريليون روبل في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
قال مستشار الرئيس الروسي، والسكرتير التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أنطون كوبياكوف، إنه قد تم إبرام اتفاقيات بقيمة 5.6 تريليون... 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T11:24+0000
2022-06-18T11:24+0000
2022-06-18T11:25+0000
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
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وقال كوبياكوف للصحفيين خلال المؤتمر الختامي للمنتدى، اليوم السبت: "نقترب من 6 تريليونات روبل من الاتفاقيات الموقعة في المنتدى، وحتى الآن، تم توقيع 691 اتفاقية بقيمة 5 تريليونات و639 مليار روبل، وطبعا نحن نعلن فقط تلك الأرقام التي لا تعتبر سريةً تجاريا".وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في 14 يونيو/حزيران، إنه "ستتم مناقشة الفرص الاقتصادية الجديدة في منتدى سان بطرسبورغ وخروج بعض الشركات من روسيا على أثر العقوبات الغربية".وأضاف بيسكوف: "قلص المستثمرون الأجانب عملهم تحت الضغط والابتزاز، لكنهم مستعدون لاستئنافه في أول فرصة ممكنة".وأشار بيسكوف إلى أنه لا توجد إشارات من الجانب الأوكراني لحل مشكلة الحبوب، مؤكدا أنه "غير واضح ما إذا كانت كييف تريد تصديرها".وقال بيسكوف للصحفيين: "لا بد من الإشارة إلى أنه لا توجد إشارات من الجانب الأوكراني ما إذا كان يريد تصدير شيء ما على الإطلاق".وتنعقد الذكرى الخامسة والعشرون لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية في الفترة من 15 إلى 18 يونيو الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220618/جمهورية-القرم-وقعنا-اتفاقات-بأكثر-من-مليار-دولار-خلال-منتدى-سان-بطرسبورغ-1063802377.html
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منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
إبرام اتفاقيات بمبلغ 5.6 تريليون روبل في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
11:24 GMT 18.06.2022 (تم التحديث: 11:25 GMT 18.06.2022) تابعنا عبر
قال مستشار الرئيس الروسي، والسكرتير التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أنطون كوبياكوف، إنه قد تم إبرام اتفاقيات بقيمة 5.6 تريليون روبل أثناء فعاليات المنتدى.
وقال كوبياكوف للصحفيين خلال المؤتمر الختامي للمنتدى، اليوم السبت: "نقترب من 6 تريليونات روبل من الاتفاقيات الموقعة في المنتدى، وحتى الآن، تم توقيع 691 اتفاقية بقيمة 5 تريليونات و639 مليار روبل، وطبعا نحن نعلن فقط تلك الأرقام التي لا تعتبر سريةً تجاريا".
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في 14 يونيو/حزيران، إنه "ستتم مناقشة الفرص الاقتصادية الجديدة في منتدى سان بطرسبورغ وخروج بعض الشركات من روسيا على أثر العقوبات الغربية".
وأضاف بيسكوف: "قلص المستثمرون الأجانب عملهم تحت الضغط والابتزاز، لكنهم مستعدون لاستئنافه في أول فرصة ممكنة".
وأشار بيسكوف إلى أنه لا توجد إشارات من الجانب الأوكراني لحل مشكلة الحبوب، مؤكدا أنه "غير واضح ما إذا كانت كييف تريد تصديرها".
وقال بيسكوف للصحفيين: "لا بد من الإشارة إلى أنه لا توجد إشارات من الجانب الأوكراني ما إذا كان يريد تصدير شيء ما على الإطلاق".
وتنعقد الذكرى الخامسة والعشرون لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي
الدولي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية في الفترة من 15 إلى 18 يونيو الجاري.