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https://arabic.sputniknews.com/20220618/إشارة-من-عثمان-ديمبلي-تلمح-لبقائه-مع-برشلونة-فيديو-1063816805.html
إشارة من عثمان ديمبلي تلمح لبقائه مع برشلونة... فيديو
إشارة من عثمان ديمبلي تلمح لبقائه مع برشلونة... فيديو
ألمح الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي إلى بقائه مع برشلونة رغم فشل التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد العقد بين الطرفين منذ يناير/كانون الثاني الماضي. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T12:53+0000
2022-06-18T12:53+0000
عثمان ديمبلي
رياضة
عقد
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ونشرت صحيفة "سبورت" مقطع فيديو، يظهر فيه عثمان ديمبلي يجلس في سيارته، ويسأله شخص هل ستبقى في برشلونة؟ ولم يتردد الفرنسي في التأكيد: "نعم، أنا بخير في برشلونة".وفي الأيام الأخيرة ربطت تقارير ديمبلي بالانتقال إلى تشيلسي، حيث مدربه السابق توماس توخيل، وبايرن ميونخ.وينتهي عقد عثمان ديمبلي مع برشلونة في 30 يونيو/حزيران الجاري، علما أنه حر في التفاوض مع أي ناد دون موافقة برشلونة منذ يناير الماضي.
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عثمان ديمبلي, رياضة, عقد

إشارة من عثمان ديمبلي تلمح لبقائه مع برشلونة... فيديو

12:53 GMT 18.06.2022
© Sputnik . Derrar Khamisعثمان ديمبلي لاعب برشلونة في مدرجات مباراة الجزائر مع السنغال في أمم أفريقيا
عثمان ديمبلي لاعب برشلونة في مدرجات مباراة الجزائر مع السنغال في أمم أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© Sputnik . Derrar Khamis
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ألمح الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي إلى بقائه مع برشلونة رغم فشل التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد العقد بين الطرفين منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
ونشرت صحيفة "سبورت" مقطع فيديو، يظهر فيه عثمان ديمبلي يجلس في سيارته، ويسأله شخص هل ستبقى في برشلونة؟ ولم يتردد الفرنسي في التأكيد: "نعم، أنا بخير في برشلونة".
وفي الأيام الأخيرة ربطت تقارير ديمبلي بالانتقال إلى تشيلسي، حيث مدربه السابق توماس توخيل، وبايرن ميونخ.
وينتهي عقد عثمان ديمبلي مع برشلونة في 30 يونيو/حزيران الجاري، علما أنه حر في التفاوض مع أي ناد دون موافقة برشلونة منذ يناير الماضي.
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