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إعادة تشغيل مطار جلال آباد شرقي أفغانستان للرحلات المدنية
إعادة تشغيل مطار جلال آباد شرقي أفغانستان للرحلات المدنية
قالت وزارة النقل في حكومة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطة إرهابية) إنها أعادت، اليوم السبت، تشغيل مطار جلال آباد شرقي أفغانستان للرحلات... 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T07:42+0000
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سبوتنيك. وجاء قرار طالبان بإعادة تشغيل مطار جلال آباد في ولاية ننغرهار بعد استخدامه 20 عاما كقاعدة عسكرية من قبل الناتو.يذكر أن مطار جلال آباد كان قد استقبل أول رحلة طيران مدنية منذ 20 عامًا، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث هبطت فيه طائرة مساعدات إنسانية إيرانية.وكانت حركة طالبان أعلنت، في 7 سبتمبر/ أيلول الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان؛ وذلك بعد بسط سيطرتها على العاصمة كابول، منتصف آب/أغسطس الماضي، وانتزاع السلطة من الحكومة السابقة، ومغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.وأنهت الولايات المتحدة، في 30 أغسطس/ آب الماضي، سحب قواتها من أفغانستان، بعد نحو 20 عاما من ااوجود العسكري هناك؛ وذلك من خلال عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين، من مطار كابول.
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إعادة تشغيل مطار جلال آباد شرقي أفغانستان للرحلات المدنية

07:42 GMT 18.06.2022
© AFP 2022 / Wakil Kohsarمقاتلو القوات الخاصة "البدري" التابعة لحركة "طالبان" (يمين) وصحفي ينهضون بعد أن سقطوا من سيارة في مطار كابول في 31 أغسطس 2021، بعد أن انسحاب قوات الولايات المتحدة من البلاد لإنهاء 20 عامًا. حرب بدأت وانتهت بوجود إسلامي متشدد في السلطة.
مقاتلو القوات الخاصة البدري التابعة لحركة طالبان (يمين) وصحفي ينهضون بعد أن سقطوا من سيارة في مطار كابول في 31 أغسطس 2021، بعد أن انسحاب قوات الولايات المتحدة من البلاد لإنهاء 20 عامًا. حرب بدأت وانتهت بوجود إسلامي متشدد في السلطة. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© AFP 2022 / Wakil Kohsar
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قالت وزارة النقل في حكومة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطة إرهابية) إنها أعادت، اليوم السبت، تشغيل مطار جلال آباد شرقي أفغانستان للرحلات المدنية.
سبوتنيك. وجاء قرار طالبان بإعادة تشغيل مطار جلال آباد في ولاية ننغرهار بعد استخدامه 20 عاما كقاعدة عسكرية من قبل الناتو.
يذكر أن مطار جلال آباد كان قد استقبل أول رحلة طيران مدنية منذ 20 عامًا، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث هبطت فيه طائرة مساعدات إنسانية إيرانية.
وكانت حركة طالبان أعلنت، في 7 سبتمبر/ أيلول الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان؛ وذلك بعد بسط سيطرتها على العاصمة كابول، منتصف آب/أغسطس الماضي، وانتزاع السلطة من الحكومة السابقة، ومغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.
وأنهت الولايات المتحدة، في 30 أغسطس/ آب الماضي، سحب قواتها من أفغانستان، بعد نحو 20 عاما من ااوجود العسكري هناك؛ وذلك من خلال عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين، من مطار كابول.
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