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https://arabic.sputniknews.com/20220618/إعلام-إصابة-مواطن-فلسطيني-واعتقال-6-آخرين-غربي-أريحا-1063830703.html
إعلام: إصابة مواطن فلسطيني واعتقال 6 آخرين غربي أريحا
إعلام: إصابة مواطن فلسطيني واعتقال 6 آخرين غربي أريحا
أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء بإصابة مواطن فلسطيني بجروح في رأسه بعد مهاجمة عدد من الاسرائيليين رعاة أغنام غربي أريحا واعتدائهم عليهم بالضرب. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T18:11+0000
2022-06-18T18:11+0000
العالم العربي
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وقال المشرف على منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو وفقا لـ"وفا": "قام عدد من المستوطنين بمهاجمة رعاة الأغنام واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى لإصابة مسن، وأيضا استولوا على جرار زراعي".وأضاف أن "قوات الاحتلال اعتقلت خلال حمايتها للمستوطنين 6 مواطنين فلسطينيين".وفي السياق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي شن غارات داخل قطاع غزة ردًا على إطلاق صاروخ منه باتجاه منطقة أشكلون (عسقلان) جنوبي إسرائيل.وقال أدرعي، في تغريدة عبر تويتر: "يشن جيش الدفاع غارات داخل قطاع غزة ردًا على إطلاق صاروخ الليلة الماضية نحو منطقة أشكلون. يُذكر أنه تم اعتراض الصاروخ من قبل القبة الحديدية".وأضاف أدرعي: "أغارت طائرات حربية وأخرى قبل قليل على عدة أهداف عسكرية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة. لقد استهدفت الطائرات ورشات لإنتاج وسائل قتالية داخل موقع عسكري تابع لحماس بالإضافة إلى ثلاث نقاط عسكرية أخرى تابعة لحماس في القطاع. حماس تتحمل مسؤولية ما يجري داخل قطاع غزة".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن قبل ساعات أن منظومة الدفاع الجوي التابعة له اعترضت صاروخًا أُطلق من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل.
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العالم العربي

إعلام: إصابة مواطن فلسطيني واعتقال 6 آخرين غربي أريحا

18:11 GMT 18.06.2022
© Sputnik . ajwad updateعشرات الإصابات بقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
عشرات الإصابات بقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© Sputnik . ajwad update
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أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء بإصابة مواطن فلسطيني بجروح في رأسه بعد مهاجمة عدد من الاسرائيليين رعاة أغنام غربي أريحا واعتدائهم عليهم بالضرب.
وقال المشرف على منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو وفقا لـ"وفا": "قام عدد من المستوطنين بمهاجمة رعاة الأغنام واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى لإصابة مسن، وأيضا استولوا على جرار زراعي".
وأضاف أن "قوات الاحتلال اعتقلت خلال حمايتها للمستوطنين 6 مواطنين فلسطينيين".
وفي السياق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي شن غارات داخل قطاع غزة ردًا على إطلاق صاروخ منه باتجاه منطقة أشكلون (عسقلان) جنوبي إسرائيل.

وقال أدرعي، في تغريدة عبر تويتر: "يشن جيش الدفاع غارات داخل قطاع غزة ردًا على إطلاق صاروخ الليلة الماضية نحو منطقة أشكلون. يُذكر أنه تم اعتراض الصاروخ من قبل القبة الحديدية".

وأضاف أدرعي: "أغارت طائرات حربية وأخرى قبل قليل على عدة أهداف عسكرية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة. لقد استهدفت الطائرات ورشات لإنتاج وسائل قتالية داخل موقع عسكري تابع لحماس بالإضافة إلى ثلاث نقاط عسكرية أخرى تابعة لحماس في القطاع. حماس تتحمل مسؤولية ما يجري داخل قطاع غزة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن قبل ساعات أن منظومة الدفاع الجوي التابعة له اعترضت صاروخًا أُطلق من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل.
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