https://arabic.sputniknews.com/20220618/إعلام-القضاة-في-تونس-يقررون-تمديد-الإضراب-لأسبوع-ثالث-1063829460.html
إعلام: القضاة في تونس يقررون تمديد الإضراب لأسبوع ثالث
إعلام: القضاة في تونس يقررون تمديد الإضراب لأسبوع ثالث
أعلنت تنسيقية الهياكل القضائية التونسية، اليوم السبت، تمديد إضراب القضاة لأسبوع آخر، بعدما انطلق يوم 6 يونيو/حزيران الحالي. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T17:34+0000
2022-06-18T17:34+0000
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وقال قاضيان، لوكالة رويترز، إن "القضاة التونسيين صوتوا بالإجماع على تمديد إضرابهم لأسبوع ثالث احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد عزل عشرات منهم".من جانبها نقلت إذاعة موزاييك التونسية عن مصادر موثوقة من جلسة تنسيقية الهياكل القضائية، أن القضاة صوّتوا على تمديد الإضراب أسبوعا آخر وإعلان يوم غضب في القطاع.يأتي هذا التصعيد بعد أن عزل الرئيس عشرات القضاة مطلع هذا الشهر واتهمهم بالفساد وحماية إرهابيين، وهو ما رفضته جمعية القضاة التي قالت إن أغلب القرارات كانت بدافع سياسي وللسيطرة على القضاء واستعماله ضد خصومه.
https://arabic.sputniknews.com/20220609/رئيس-جمعية-القضاة-التونسيين-سنمدد-الإضراب-أسبوعا-ما-لم-يتم-التراجع-عن-عزل-زملائنا-1063354446.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم العربي, العالم العربي, أخبار تونس اليوم
إعلام: القضاة في تونس يقررون تمديد الإضراب لأسبوع ثالث
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أعلنت تنسيقية الهياكل القضائية التونسية، اليوم السبت، تمديد إضراب القضاة لأسبوع آخر، بعدما انطلق يوم 6 يونيو/حزيران الحالي.
وقال قاضيان، لوكالة رويترز، إن "القضاة التونسيين صوتوا بالإجماع على تمديد إضرابهم لأسبوع ثالث احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد عزل عشرات منهم".
من جانبها نقلت إذاعة موزاييك
التونسية عن مصادر موثوقة من جلسة تنسيقية الهياكل القضائية، أن القضاة صوّتوا على تمديد الإضراب أسبوعا آخر وإعلان يوم غضب في القطاع.
يأتي هذا التصعيد بعد أن عزل الرئيس عشرات القضاة مطلع هذا الشهر واتهمهم بالفساد وحماية إرهابيين، وهو ما رفضته جمعية القضاة التي قالت إن أغلب القرارات كانت بدافع سياسي وللسيطرة على القضاء واستعماله ضد خصومه.