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https://arabic.sputniknews.com/20220618/إعلام-القضاة-في-تونس-يقررون-تمديد-الإضراب-لأسبوع-ثالث-1063829460.html
إعلام: القضاة في تونس يقررون تمديد الإضراب لأسبوع ثالث
إعلام: القضاة في تونس يقررون تمديد الإضراب لأسبوع ثالث
أعلنت تنسيقية الهياكل القضائية التونسية، اليوم السبت، تمديد إضراب القضاة لأسبوع آخر، بعدما انطلق يوم 6 يونيو/حزيران الحالي. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T17:34+0000
2022-06-18T17:34+0000
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وقال قاضيان، لوكالة رويترز، إن "القضاة التونسيين صوتوا بالإجماع على تمديد إضرابهم لأسبوع ثالث احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد عزل عشرات منهم".من جانبها نقلت إذاعة موزاييك التونسية عن مصادر موثوقة من جلسة تنسيقية الهياكل القضائية، أن القضاة صوّتوا على تمديد الإضراب أسبوعا آخر وإعلان يوم غضب في القطاع.يأتي هذا التصعيد بعد أن عزل الرئيس عشرات القضاة مطلع هذا الشهر واتهمهم بالفساد وحماية إرهابيين، وهو ما رفضته جمعية القضاة التي قالت إن أغلب القرارات كانت بدافع سياسي وللسيطرة على القضاء واستعماله ضد خصومه.
https://arabic.sputniknews.com/20220609/رئيس-جمعية-القضاة-التونسيين-سنمدد-الإضراب-أسبوعا-ما-لم-يتم-التراجع-عن-عزل-زملائنا-1063354446.html
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أخبار العالم العربي, العالم العربي, أخبار تونس اليوم

إعلام: القضاة في تونس يقررون تمديد الإضراب لأسبوع ثالث

17:34 GMT 18.06.2022
© Sputnik . Mariam. Gadiraتونس.. هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي تحتج أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء
تونس.. هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي تحتج أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© Sputnik . Mariam. Gadira
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أعلنت تنسيقية الهياكل القضائية التونسية، اليوم السبت، تمديد إضراب القضاة لأسبوع آخر، بعدما انطلق يوم 6 يونيو/حزيران الحالي.
وقال قاضيان، لوكالة رويترز، إن "القضاة التونسيين صوتوا بالإجماع على تمديد إضرابهم لأسبوع ثالث احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد عزل عشرات منهم".
من جانبها نقلت إذاعة موزاييك التونسية عن مصادر موثوقة من جلسة تنسيقية الهياكل القضائية، أن القضاة صوّتوا على تمديد الإضراب أسبوعا آخر وإعلان يوم غضب في القطاع.
الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج، تونس 12 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
رئيس جمعية القضاة التونسيين: سنمدد الإضراب أسبوعا ما لم يتم التراجع عن عزل زملائنا
9 يونيو, 17:48 GMT
يأتي هذا التصعيد بعد أن عزل الرئيس عشرات القضاة مطلع هذا الشهر واتهمهم بالفساد وحماية إرهابيين، وهو ما رفضته جمعية القضاة التي قالت إن أغلب القرارات كانت بدافع سياسي وللسيطرة على القضاء واستعماله ضد خصومه.
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