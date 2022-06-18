https://arabic.sputniknews.com/20220618/إعلام-حالة-من-الغضب-تسود-أعضاء-حزب-جونسون-لسفره-إلى-كييف-1063802034.html
إعلام: حالة من الغضب تسود أعضاء حزب جونسون لسفره إلى كييف
إعلام: حالة من الغضب تسود أعضاء حزب جونسون لسفره إلى كييف
أشارت تقرير إعلامية عن استياء عدد من أعضاء حزب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعد سفره إلى كييف. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T07:24+0000
2022-06-18T07:24+0000
2022-06-18T07:24+0000
بريطانيا
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وبحسب تقرير صحيفة "الغارديان"، فإن عددا من أعضاء الحزب أعلنوا عن استيائهم من جونسون، بعد سفره إلى كييف يوم الجمعة، بدلا من المشاركة المقررة سابقا في مؤتمر للمحافظين في مدينة دونكاستر البريطانية.و ذكرت قناة Sky News أن نائبا واحدا على الأقل من حزب المحافظين كان غاضبا من فشل جونسون في حضور حدث في دونكاستر. ووصل جونسون إلى كييف يوم الجمعة في زيارة غير معلنة. وقال إنه في الاجتماع ناقش الطرفان كيف يمكن للمملكة المتحدة أن تلعب دورا رئيسيا في تحرير إمدادات الحبوب من أوكرانيا، وأضاف أيضا أن البلاد ستواصل المساهمة في تعزيز العقوبات ضد روسيا بسبب العملية الخاصة، مما سيعزز التحالف الدبلوماسي لمساعدة أوكرانيا، بما في ذلك تقديم الدعم المالي والأسلحة بالإضافة إلى ذلك، عرض الفرصة لتدريب ما يصل إلى 10 آلاف جندي أوكراني كل أربعة أشهر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا
إعلام: حالة من الغضب تسود أعضاء حزب جونسون لسفره إلى كييف
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أشارت تقرير إعلامية عن استياء عدد من أعضاء حزب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعد سفره إلى كييف.
وبحسب تقرير صحيفة
"الغارديان"، فإن عددا من أعضاء الحزب أعلنوا عن استيائهم من جونسون، بعد سفره إلى كييف يوم الجمعة، بدلا من المشاركة المقررة سابقا في مؤتمر للمحافظين في مدينة دونكاستر البريطانية.
وفقا للصحيفة، تم في البداية تقديم وعود لمجموعة من 50 من أعضاء البرلمان المحافظين بأن جونسون سيكون المتحدث الرئيسي في الحدث. وبحسب المنشور، قال أحد نواب حزب المحافظين إن جونسون يمكن أن يذهب إلى كييف في أي وقت، وأضاف أنه حتى أكثر مؤيديه ولاء كانوا "غاضبين للغاية".
و ذكرت قناة Sky News أن نائبا واحدا على الأقل من حزب المحافظين كان غاضبا من فشل جونسون في حضور حدث في دونكاستر. ووصل جونسون إلى كييف يوم الجمعة في زيارة غير معلنة. وقال إنه في الاجتماع ناقش الطرفان كيف يمكن للمملكة المتحدة أن تلعب دورا رئيسيا في تحرير إمدادات الحبوب من أوكرانيا، وأضاف أيضا أن البلاد ستواصل المساهمة في تعزيز العقوبات ضد روسيا بسبب العملية الخاصة، مما سيعزز التحالف الدبلوماسي لمساعدة أوكرانيا، بما في ذلك تقديم الدعم المالي والأسلحة بالإضافة إلى ذلك، عرض الفرصة لتدريب ما يصل إلى 10 آلاف جندي أوكراني كل أربعة أشهر.