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إيران تستقبل أول قطار ترانزيت بين كازاخستان وتركيا
إيران تستقبل أول قطار ترانزيت بين كازاخستان وتركيا
وصل إلى إيران، أمس الجمعة، قطار الترانزيت بالسكك الحديدية بين كازاخستان وتركيا، والذي يحمل حاوية من كبريت كازاخستان، وذلك لأول مرة. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T18:50+0000
2022-06-18T18:50+0000
إيران
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وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم السبت، بوصول أول قطار ترانزيت قادما من كازاخستان متجها إلى تركيا مارا بتركمانستان، ويحمل على متنه شحنة ترانزيت من الكبريت التركماني للتصدير إلى البلاد، حيث وصل إلى البلاد، صباح أمس الجمعة، من حدود إنتش بورون.ومن المقرر أن يصل القطار الدولي إلى محطة سكة حديد طهران، يوم الثلاثاء المقبل، بالتزامن مع زيارة الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت، إلى إيران، حيث يفترض خلال زيارته إلى طهران، إقامة حفل افتتاح رمزي لممر السكك الحديدية الجديدة من كازاخستان إلى تركيا مرورا بإيران.وكانت البضائع الكازاخستانية تذهب إلى ميناء باكو ومنها إلى تركيا عن طريق قطار"باكو- تبليسي - قارص"، وبعد زيادة تكاليف الشحن، حلَّ خط السكك الحديدية الإيراني محل ممر السكك الحديدية البحري السابق من كازاخستان إلى تركيا.وأكدت الوكالة أن هذا القطار يأتي بحسب قرار الحكومة الإيرانية الثالث عشر القاضي بتعزيز العلاقات مع الجيران والبلدان في المنطقة، وبناء على خطة وزارة الطرق والتنمية الحضرية لتعزيز الترانزيت، خاصة الطرق والسكك الحديدية، وتدشين ممرات جديدة.
https://arabic.sputniknews.com/20191107/-أول-قطار-لنقل-البضائع-من-الصين-لأوروبا-يصل-أنقرة-1043349946.html
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إيران, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن

إيران تستقبل أول قطار ترانزيت بين كازاخستان وتركيا

18:50 GMT 18.06.2022
© Sputnik . Konstantine Mikhailovich / الذهاب إلى بنك الصورإطلاق قطار الشحن على جسر القرم، 30 يونيو 2020
إطلاق قطار الشحن على جسر القرم، 30 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© Sputnik . Konstantine Mikhailovich
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وصل إلى إيران، أمس الجمعة، قطار الترانزيت بالسكك الحديدية بين كازاخستان وتركيا، والذي يحمل حاوية من كبريت كازاخستان، وذلك لأول مرة.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم السبت، بوصول أول قطار ترانزيت قادما من كازاخستان متجها إلى تركيا مارا بتركمانستان، ويحمل على متنه شحنة ترانزيت من الكبريت التركماني للتصدير إلى البلاد، حيث وصل إلى البلاد، صباح أمس الجمعة، من حدود إنتش بورون.
تركيا تستقبل أول قطار بضائع يسافر من الصين إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2019
أول قطار لنقل البضائع من الصين لأوروبا يصل إلى أنقرة
7 نوفمبر 2019, 09:51 GMT
ومن المقرر أن يصل القطار الدولي إلى محطة سكة حديد طهران، يوم الثلاثاء المقبل، بالتزامن مع زيارة الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت، إلى إيران، حيث يفترض خلال زيارته إلى طهران، إقامة حفل افتتاح رمزي لممر السكك الحديدية الجديدة من كازاخستان إلى تركيا مرورا بإيران.
وكانت البضائع الكازاخستانية تذهب إلى ميناء باكو ومنها إلى تركيا عن طريق قطار"باكو- تبليسي - قارص"، وبعد زيادة تكاليف الشحن، حلَّ خط السكك الحديدية الإيراني محل ممر السكك الحديدية البحري السابق من كازاخستان إلى تركيا.
وأكدت الوكالة أن هذا القطار يأتي بحسب قرار الحكومة الإيرانية الثالث عشر القاضي بتعزيز العلاقات مع الجيران والبلدان في المنطقة، وبناء على خطة وزارة الطرق والتنمية الحضرية لتعزيز الترانزيت، خاصة الطرق والسكك الحديدية، وتدشين ممرات جديدة.
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