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https://arabic.sputniknews.com/20220618/إيران-توقف-سفينة-شحن-فيها-أسلحة-مهربة-قادمة-من-دولة-عربية-صور-1063804533.html
إيران توقف سفينة شحن فيها أسلحة مهربة قادمة من دولة عربية... صور
إيران توقف سفينة شحن فيها أسلحة مهربة قادمة من دولة عربية... صور
أعلن حرس الحدود الإيراني، اليوم السبت، توقيف سفينة شحن قادمة من دولة عربية تحمل كمية من الأسلحة البيضاء المهربة. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T08:59+0000
2022-06-18T08:59+0000
إيران
أخبار إيران
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وحسب وكالة أنباء فارس، قال قائد حرس الحدود في محافظة بوشهر العميد يدالله شرفي، إنه "بعد اتخاذ إجراءات استخبارية وعملياتية، تم توقيف سفينة شحن تحمل بضائع مهربة ومحظورة قادمة من دولة عربية في ميناء كناوة".وأضاف أنه بتفتيش السفينة المصادرة، تم اكتشاف 3600 نوع من الأسلحة البيضاء، بما في ذلك الخناجر وأنواع مختلفة من السكاكين.وأوضح أنه تم "اعتقال 7 أشخاص متورطين في عملية التهريب".وأفاد شرفي بأن ذلك في إطار تنفيذ خطة مكافحة تهريب السلع والعملات الأجنبية إلى البلاد.
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إيران, أخبار إيران

إيران توقف سفينة شحن فيها أسلحة مهربة قادمة من دولة عربية... صور

08:59 GMT 18.06.2022
© Sputnik . Said Tsarnaevسفن البحرية الإيرانية تصل إلى ميناء محج قلعة التابع لأسطول بحر قزوين
سفن البحرية الإيرانية تصل إلى ميناء محج قلعة التابع لأسطول بحر قزوين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© Sputnik . Said Tsarnaev
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أعلن حرس الحدود الإيراني، اليوم السبت، توقيف سفينة شحن قادمة من دولة عربية تحمل كمية من الأسلحة البيضاء المهربة.
وحسب وكالة أنباء فارس، قال قائد حرس الحدود في محافظة بوشهر العميد يدالله شرفي، إنه "بعد اتخاذ إجراءات استخبارية وعملياتية، تم توقيف سفينة شحن تحمل بضائع مهربة ومحظورة قادمة من دولة عربية في ميناء كناوة".
وأضاف أنه بتفتيش السفينة المصادرة، تم اكتشاف 3600 نوع من الأسلحة البيضاء، بما في ذلك الخناجر وأنواع مختلفة من السكاكين.
وأوضح أنه تم "اعتقال 7 أشخاص متورطين في عملية التهريب".
وأفاد شرفي بأن ذلك في إطار تنفيذ خطة مكافحة تهريب السلع والعملات الأجنبية إلى البلاد.
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