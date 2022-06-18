https://arabic.sputniknews.com/20220618/إيطاليا-تواجه-أسوأ-موجة-جفاف-منذ-70-عاما-1063814171.html
إيطاليا تواجه أسوأ موجة جفاف منذ 70 عاما
إيطاليا تواجه أسوأ موجة جفاف منذ 70 عاما
تواجه إيطاليا أسوأ موجة جفاف منذ 70 عاما، وذلك بعدما سجلت مياه نهر "بو"، وهو الأطول في البلاد، أدنى مستوى لها على الإطلاق خلال هذه الفترة. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T12:12+0000
2022-06-18T12:12+0000
2022-06-18T12:12+0000
إيطاليا
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وحذرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير لها من أن موجة الجفاف التي تشهدها إيطاليا تحديدا وأوروبا بشكل عام تهدد المحاصيل الزراعية كم يثير مخاوف من انقطاع التيار الكهربائي.وذكر مرصد الجفاف العالمي "جيه آر سي" أن معظم أنحاء أوروبا يشهد ظروفا أكثر جفافا من المعدل الطبيعي هذا العام، ولكن نهر "بو" شمالي إيطاليا هو الأكثر تضررا.في السياق ذاته، سجلت خزانات توليد الطاقة الكهرومائية في إيطاليا مستويات منخفضة على نحو غير مسبوق، ما انعكس على انخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية بنسبة 50% حتى الآن هذا العام مقارنة بعام 2021.وزادت المخاطر على المحاصيل الزراعية بدخول مياه البحر الأدرياتيكي باتجاه دلتا نهر "بو" لمسافة 10 كيلومترات على الأقل، ما يزيد من خطر تسرب المياه المالحة إلى مياه الشرب والزراعة، لذلك بدأت مدن شمال إيطاليا ترشد استخدام المياه، وتخصص شاحنات للإمداد بها.وتتوقع جمعية الصناعة الزراعية انخفاض محاصيل الأعلاف والشعير والحبوب بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40% خلال العام الجاري، مع انعكاس ذلك على الثروة الحيوانية، التي سيتعين استهلاك لحومها في وقت أقرب مما كان متوقعا، كما سيؤدي ذلك إلى زيادة الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية للمستهلكين وفي تكاليف الإنتاج بالنسبة للمزارعين.
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إيطاليا, أخبار العالم الآن
إيطاليا تواجه أسوأ موجة جفاف منذ 70 عاما
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تواجه إيطاليا أسوأ موجة جفاف منذ 70 عاما، وذلك بعدما سجلت مياه نهر "بو"، وهو الأطول في البلاد، أدنى مستوى لها على الإطلاق خلال هذه الفترة.
وحذرت وكالة "بلومبرغ
" في تقرير لها من أن موجة الجفاف التي تشهدها إيطاليا تحديدا وأوروبا بشكل عام تهدد المحاصيل الزراعية كم يثير مخاوف من انقطاع التيار الكهربائي.
وذكر مرصد الجفاف العالمي "جيه آر سي" أن معظم أنحاء أوروبا يشهد ظروفا أكثر جفافا من المعدل الطبيعي هذا العام، ولكن نهر "بو" شمالي إيطاليا هو الأكثر تضررا.
في السياق ذاته، سجلت خزانات توليد الطاقة الكهرومائية في إيطاليا مستويات منخفضة على نحو غير مسبوق، ما انعكس على انخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية بنسبة 50% حتى الآن هذا العام مقارنة بعام 2021.
وزادت المخاطر على المحاصيل الزراعية بدخول مياه البحر الأدرياتيكي باتجاه دلتا نهر "بو" لمسافة 10 كيلومترات على الأقل، ما يزيد من خطر تسرب المياه المالحة إلى مياه الشرب والزراعة، لذلك بدأت مدن شمال إيطاليا ترشد استخدام المياه، وتخصص شاحنات للإمداد بها.
وصرح إركول زوكارو، مدير جمعية الصناعة الزراعية في بيدمونت الإيطالية بأن "الوضع مأساوي بالنسبة لبعض المحاصيل، حيث يظهر تأثير تغير المناخ هنا، فهناك فترات طويلة من الجفاف".
وتتوقع جمعية الصناعة الزراعية انخفاض محاصيل الأعلاف والشعير والحبوب بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40% خلال العام الجاري، مع انعكاس ذلك على الثروة الحيوانية، التي سيتعين استهلاك لحومها في وقت أقرب مما كان متوقعا، كما سيؤدي ذلك إلى زيادة الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية للمستهلكين وفي تكاليف الإنتاج بالنسبة للمزارعين.