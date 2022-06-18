https://arabic.sputniknews.com/20220618/البرلمان-العراقي-يطالب-الكاظمي-بإرسال-نتائج-التحقيق-بملف-اغتيال-قاسم-سليماني-وأبو-مهدي-المهندس-1063809002.html
البرلمان العراقي يطالب الكاظمي بإرسال نتائج التحقيق بملف اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس
البرلمان العراقي يطالب الكاظمي بإرسال نتائج التحقيق بملف اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس
جددت لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق، مطالبتها رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، بإرسال نتائج التحقيق بملف اغتيال قائد فيلق القدس الراحل... 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T10:56+0000
2022-06-18T10:56+0000
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وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية أحمد الموسوي، في حديث مع وکالة العهد نيوز، إن "الكاظمي مطالب بالإفصاح عن نتائج التحقيق حول ملف اغتيال قادة النصر ورفاقهما"، مبينا أن "التأخير يثير الدهشة والاستغراب".وأضاف: "صار لزاما الكشف عن الجهات المتورطة باغتيال قادة النصر وعرض النتائج على البرلمان دون أي تسويف أو مماطلة"، مشيرا إلى أن حكومة تصريف الأعمال ملزمة بتقديم تقريرها إلى البرلمان بأسرع وقت ومن هي الجهات التي ساهمت بجريمة مطار بغداد.وفي 3 يناير/كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/الحرس-الثوري-الإيراني-لن-نتخلى-عن-الانتقام-لمقتل-سليماني-مقابل-رفع-العقوبات-1061469494.html
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أخبار إيران, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
البرلمان العراقي يطالب الكاظمي بإرسال نتائج التحقيق بملف اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس
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جددت لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق، مطالبتها رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، بإرسال نتائج التحقيق بملف اغتيال قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية أحمد الموسوي، في حديث مع وکالة العهد نيوز
، إن "الكاظمي مطالب بالإفصاح عن نتائج التحقيق حول ملف اغتيال قادة النصر ورفاقهما"، مبينا أن "التأخير يثير الدهشة والاستغراب".
وأضاف: "صار لزاما الكشف عن الجهات المتورطة باغتيال قادة النصر وعرض النتائج على البرلمان دون أي تسويف أو مماطلة"، مشيرا إلى أن حكومة تصريف الأعمال ملزمة بتقديم تقريرها إلى البرلمان بأسرع وقت ومن هي الجهات التي ساهمت بجريمة مطار بغداد.
وفي 3 يناير/كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس
التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.
وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق
، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.