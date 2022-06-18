https://arabic.sputniknews.com/20220618/البرلمان-العراقي-يطالب-الكاظمي-بإرسال-نتائج-التحقيق-بملف-اغتيال-قاسم-سليماني-وأبو-مهدي-المهندس-1063809002.html

البرلمان العراقي يطالب الكاظمي بإرسال نتائج التحقيق بملف اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس

البرلمان العراقي يطالب الكاظمي بإرسال نتائج التحقيق بملف اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس

جددت لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق، مطالبتها رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، بإرسال نتائج التحقيق بملف اغتيال قائد فيلق القدس الراحل... 18.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-18T10:56+0000

2022-06-18T10:56+0000

2022-06-18T10:56+0000

أخبار إيران

أخبار العراق اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104128/01/1041280183_0:0:4110:2313_1920x0_80_0_0_5471c9eabc656239791f9865f5e233c0.jpg

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية أحمد الموسوي، في حديث مع وکالة العهد نيوز، إن "الكاظمي مطالب بالإفصاح عن نتائج التحقيق حول ملف اغتيال قادة النصر ورفاقهما"، مبينا أن "التأخير يثير الدهشة والاستغراب".وأضاف: "صار لزاما الكشف عن الجهات المتورطة باغتيال قادة النصر وعرض النتائج على البرلمان دون أي تسويف أو مماطلة"، مشيرا إلى أن حكومة تصريف الأعمال ملزمة بتقديم تقريرها إلى البرلمان بأسرع وقت ومن هي الجهات التي ساهمت بجريمة مطار بغداد.وفي 3 يناير/كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.

https://arabic.sputniknews.com/20220421/الحرس-الثوري-الإيراني-لن-نتخلى-عن-الانتقام-لمقتل-سليماني-مقابل-رفع-العقوبات-1061469494.html

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إيران, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية