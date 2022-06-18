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البيت الأبيض يكشف عن "محادثة قريبة" بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني
البيت الأبيض يكشف عن "محادثة قريبة" بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيتحدث قريبًا مع الزعيم الصيني شي جين بينغ، اليوم السبت. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T14:37+0000
2022-06-18T14:37+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
جو بايدن
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ونقلت الخدمة الصحفية في البيت الأبيض عن بايدن قوله إن "المحادثات مع الزعيم الصيني ستجرى قريبا".وأطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 15 يونيو/حزيران، نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال محادثة هاتفية، على تقييماته المبدئية حول الوضع في أوكرانيا، والمهام التي تم تنفيذها خلال العملية العسكرية الخاصة هناك، فيما أشار الرئيس الصيني إلى شرعية التصرفات الروسية لحماية المصالح الوطنية في مواجهة التحديات الأمنية.وجاء في بيان الكرملين: "جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث جرى تبادل مفصل للآراء حول مجموعة واسعة من مسائل العلاقات الثنائية والأجندة الدولية. وأكد الزعيمان أن العلاقات الروسية الصينية في مستوى عال غير مسبوق وتتحسن باستمرار، وجددا الرغبة في التعميق المستمر للشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي في جميع المجالات".وأشار البيان إلى أن الزعيمين أكدا الاستعداد المتبادل للتنسيق الوثيق والدعم المتبادل في مختلف الصيغ متعددة الأطراف، بما في ذلك على منصة الأمم المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/الصين-ترفض-تصريحات-السفير-الأمريكي-لدى-بكين-بشأن-سياستها-في-مكافحة-كورونا-1063789248.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, جو بايدن

البيت الأبيض يكشف عن "محادثة قريبة" بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني

14:37 GMT 18.06.2022
© AFP 2022 / Stefani Reynoldsحادثة إطلاق النار في مدرسة أوفالدي في ولاية تكساس، الولايات المتحدة 24 مايو 2022
حادثة إطلاق النار في مدرسة أوفالدي في ولاية تكساس، الولايات المتحدة 24 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© AFP 2022 / Stefani Reynolds
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيتحدث قريبًا مع الزعيم الصيني شي جين بينغ، اليوم السبت.
ونقلت الخدمة الصحفية في البيت الأبيض عن بايدن قوله إن "المحادثات مع الزعيم الصيني ستجرى قريبا".
وأطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 15 يونيو/حزيران، نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال محادثة هاتفية، على تقييماته المبدئية حول الوضع في أوكرانيا، والمهام التي تم تنفيذها خلال العملية العسكرية الخاصة هناك، فيما أشار الرئيس الصيني إلى شرعية التصرفات الروسية لحماية المصالح الوطنية في مواجهة التحديات الأمنية.
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أمس, 16:59 GMT
وجاء في بيان الكرملين: "جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث جرى تبادل مفصل للآراء حول مجموعة واسعة من مسائل العلاقات الثنائية والأجندة الدولية. وأكد الزعيمان أن العلاقات الروسية الصينية في مستوى عال غير مسبوق وتتحسن باستمرار، وجددا الرغبة في التعميق المستمر للشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي في جميع المجالات".
وأشار البيان إلى أن الزعيمين أكدا الاستعداد المتبادل للتنسيق الوثيق والدعم المتبادل في مختلف الصيغ متعددة الأطراف، بما في ذلك على منصة الأمم المتحدة.
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