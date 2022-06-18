https://arabic.sputniknews.com/20220618/الثقب-الأسود-الأسرع-نموا-وكنوز-غايا-المتدفقة-والعمر-على-مقياس-التلوث-1063819111.html

الثقب الأسود الأسرع نموا.. وكنوز غايا المتدفقة.. والعمر على مقياس التلوث

الثقب الأسود الأسرع نموا.. وكنوز غايا المتدفقة.. والعمر على مقياس التلوث

تتضمن الحلقة عددا من الموضوعات تتعلق باكتشاف الثقب الأسود الأسرع نموا في الكون وكذلك ما قدمه تلسكوب غايا الفضائي من بيانات، وأيضا تأثير الهواء الملوث على عمر... 18.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-18T13:26+0000

2022-06-18T13:26+0000

2022-06-18T13:26+0000

راديو

مرايا العلوم

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الثقب الأسود الأسرع نموا.. وكنوز غايا المتدفقة.. والعمر على مقياس التلوث الثقب الأسود الأسرع نموا.. وكنوز غايا المتدفقة.. والعمر على مقياس التلوث

بحسب دراسة حديثة، يؤدي تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة بفعل احتراق الوقود الأحفوري، إلى تقصير العمر بأكثر من عامين في المتوسط في كل أنحاء العالم.قدم تلسكوب غايا الفضائي بياناته الجديدة حول ما يقرب من ملياري نجم في مجرة درب التبانة بدقة مذهلة تجعل من الممكن رسم خريطة لمجرة تضج بالحياة.والمفاجأة الكبرى تتمثل في رصد غايا لأول مرة "هزات" نجمية، وهي حركات صغيرة على سطح نجم تغير شكله. اكتشاف يفتح منجم الذهب لعلم النجوم على صعيد النجوم الضخمة بطريقة عملها الداخلية.وقال الباحثون إن الثقب الأسود المكتشف الذي يتغذى على المواد المحيطة به في الفضاء، يبلغ حجمه مايعادل حجم الشمس ثلاث مرات ويبتلع ما يساوي حجم الأرض كل ثانية.في هذه الحلقة أيضا نسأل: هل تتجه تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى أن تصبح "واعية"؟جدال يثيره موضوع لم يعد مجرد خيال علمي، وجهات نظر مختلفة حول قضايا الأخلاقيات والمشكلات الإنسانية؛ حيث يرى علماء وخبراء تكنولوجيا أن البرامج القائمة على تعلم الآلة أو ما يعرف بـ"ماشين ليرنيننغ" "مدربة" على أساس مجموعة بيانات تتناول مفاهيم الوعي أو الهوية، وهي بالتالي قادرة على إعطاء انطباع وهمي مضلِل.وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة واحدة من العلماء الرواد وهي صوفيا كوفاليفسكايا التي كانت أول عالمة رياضيات روسية رائدة، مسؤولة عن إسهامات مبدعة ومهمة في التحليل والمعادلات التفاضلية وفي الميكانيكا، كما كانت أول امرأة عينت بأستاذية كاملة في شمال أوروبا.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج مرايا العلومإعداد وتقديم: أحمد أحمد

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