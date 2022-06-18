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الجزائر... إنقاذ طفل سقط في بئر بعمق 50 مترا
الجزائر... إنقاذ طفل سقط في بئر بعمق 50 مترا
أنقذ أعوان الحماية المدنية (الدفاع المدني) طفلا (12 سنة) بعد سقوطه في بئر جافة بعمق 50 مترا في مدينة غيليزان غربي الجزائر. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T15:14+0000
2022-06-18T15:14+0000
العالم العربي
الجزائر
إنقاذ
طفل
بئر السبع
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وأفادت المصلحة في بيان، بأن الحادث وقع في بلدية سيدي سعادة، في حدود الساعة السابعة من مساء الجمعة، وقد تدخّل أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة يلل، في ظرف زمني وجيز بعد تلقّي اتصالات من المواطنين عبر الرقم الأخضر (14).وأشار البيان إلى أنه بعد إخراج الطفل من البئر، قدّمت له الإسعافات الأولية، قبل نقله إلى العيادة متعددة الخدمات بيلل، بعد إصابته بجرح في الرأس وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.
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العالم العربي, الجزائر, إنقاذ, طفل, بئر السبع

الجزائر... إنقاذ طفل سقط في بئر بعمق 50 مترا

15:14 GMT 18.06.2022
CC0 / Pixabay/Freestocks-photos / بئر
بئر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
CC0 / Pixabay/Freestocks-photos /
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أنقذ أعوان الحماية المدنية (الدفاع المدني) طفلا (12 سنة) بعد سقوطه في بئر جافة بعمق 50 مترا في مدينة غيليزان غربي الجزائر.
وأفادت المصلحة في بيان، بأن الحادث وقع في بلدية سيدي سعادة، في حدود الساعة السابعة من مساء الجمعة، وقد تدخّل أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة يلل، في ظرف زمني وجيز بعد تلقّي اتصالات من المواطنين عبر الرقم الأخضر (14).

وأضاف البيان: "كانت عملية الإنقاذ في غاية الدقّة والاحترافية من طرف فرقة النجدة المتدخلة، مع العلم أن عمق البئر كان في حدود 50 مترا، وبقطر لا يتجاوز مترا ونصف المتر".

وأشار البيان إلى أنه بعد إخراج الطفل من البئر، قدّمت له الإسعافات الأولية، قبل نقله إلى العيادة متعددة الخدمات بيلل، بعد إصابته بجرح في الرأس وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.
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