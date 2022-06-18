https://arabic.sputniknews.com/20220618/الجيش-الإسرائيلي-يعترض-صاروخا-أطلق-من-قطاع-غزة-1063798834.html
الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن منظومة الدفاع الجوي التابعة له اعترضت صاروخا أُطلق من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T01:47+0000
2022-06-18T01:47+0000
2022-06-18T01:47+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي، في تغريدة عبر موقع تويتر، "أطلق إرهابيون صاروخًا من غزة باتجاه جنوب إسرائيل"كان الآف المواطنين الفلسطينيين، شيعوا أمس الجمعة، جثامين ثلاثة شبان ارتقوا على يد قوة إسرائيلية خاصة في الحي الشرقي من محافظة جنين شمال الضفة الغربية، وانطلق موكب التشييع من مُستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، وجاب المشيعون شوارع جنين ومخيمها وهم يحملون الجثامين على الأكتاف، مرددين الهتافات الغاضبة المنددة بالعملية الإسرائيلية.وعم الحداد محافظة جنين ومخيمها وأغلقت المحلات التجارية أبوابها، وعلت مكبرات الصوت في المساجد بالتكبيرات، وطالب المشيعون بالمضي في طريق المقاومة، وقال عطا أبو ارميلة أمين سر حركة "فتح" في جنين لوكالة "سبوتنيك": "إنَّ ما يحدث من اغتيالات ينفذها الجيش الإسرائيلي بحق شعبنا، تأتي بقرار سياسي من الحكومة الإسرائيلية التي تتحمل ما يحدث من تصعيد في الضفة الغربية والقدس، ولا بد من استمرار المقاومة بكل أشكالها ، وعلينا التصدي لهذه العمليات التي تستهدف كل الفلسطينيين".وأدانت الرئاسة الفلسطينية، وكل الفصائل قتْل الجيش الإسرائيلي، الشبان الثلاثة، وقالت الرئاسة، في بيان نشر على الوكالة الرسمية "وفا": "نُدين الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال في مدينة جنين، باغتيال ثلاثة شبان، وإصابة عشرة مواطنين"، وحمّلت الرئاسة، الحكومة الاسرائيلية مسؤولية التصعيد، وقالت إنه "يدفع بالمنطقة نحو التوتر وتفجّر الأوضاع".واستنكرت حركة الجهاد الإسلامي، قتْل الفلسطينيين الثلاثة، وقالت في بيان: "هذه الجريمة تكشف مدى بشاعة وإجرام هذا العدو، ولسوف تنقلب هذه الجرائم على الاحتلال وترتد عليه وبالاً"، كما نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الفلسطينيين الثلاثة، وقالت في بيان" إن عملية الاغتيال لن تمر دون حساب".
https://arabic.sputniknews.com/20220617/آلاف-الفلسطينيين-يشيعون-3-شبان-قضوا-في-عملية-للجيش-الإسرائيلي-في-جنين-صور-1063786109.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن منظومة الدفاع الجوي التابعة له اعترضت صاروخا أُطلق من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي، في تغريدة عبر موقع تويتر، "أطلق إرهابيون صاروخًا من غزة باتجاه جنوب إسرائيل
"
وأضاف، "اعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي الصاروخ في الجو".
كان الآف المواطنين الفلسطينيين، شيعوا أمس الجمعة، جثامين ثلاثة شبان ارتقوا على يد قوة إسرائيلية خاصة في الحي الشرقي من محافظة جنين شمال الضفة الغربية، وانطلق موكب التشييع من مُستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، وجاب المشيعون شوارع جنين ومخيمها وهم يحملون الجثامين على الأكتاف، مرددين الهتافات الغاضبة المنددة بالعملية الإسرائيلية.
وعم الحداد محافظة جنين ومخيمها وأغلقت المحلات التجارية أبوابها، وعلت مكبرات الصوت في المساجد بالتكبيرات، وطالب المشيعون بالمضي في طريق المقاومة، وقال عطا أبو ارميلة أمين سر حركة "فتح" في جنين لوكالة "سبوتنيك": "إنَّ ما يحدث من اغتيالات ينفذها الجيش الإسرائيلي بحق شعبنا، تأتي بقرار سياسي من الحكومة الإسرائيلية التي تتحمل ما يحدث من تصعيد في الضفة الغربية والقدس، ولا بد من استمرار المقاومة بكل أشكالها ، وعلينا التصدي لهذه العمليات التي تستهدف كل الفلسطينيين".
وأدانت الرئاسة الفلسطينية، وكل الفصائل قتْل الجيش الإسرائيلي، الشبان الثلاثة، وقالت الرئاسة، في بيان نشر على الوكالة الرسمية "وفا": "نُدين الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال في مدينة جنين، باغتيال ثلاثة شبان، وإصابة عشرة مواطنين"، وحمّلت الرئاسة، الحكومة الاسرائيلية مسؤولية التصعيد، وقالت إنه "يدفع بالمنطقة نحو التوتر وتفجّر الأوضاع".
واستنكرت حركة الجهاد الإسلامي، قتْل الفلسطينيين الثلاثة، وقالت في بيان: "هذه الجريمة تكشف مدى بشاعة وإجرام هذا العدو، ولسوف تنقلب هذه الجرائم على الاحتلال وترتد عليه وبالاً"، كما نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الفلسطينيين الثلاثة، وقالت في بيان" إن عملية الاغتيال لن تمر دون حساب".