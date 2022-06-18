https://arabic.sputniknews.com/20220618/الجيش-الإسرائيلي-يكشف-مكان-وجود-المسؤول-الإيراني-الذي-يخطط-لشن-هجمات-ضد-إسرائيليين-في-تركيا-1063810526.html
الجيش الإسرائيلي يكشف مكان وجود المسؤول الإيراني الذي يخطط لشن هجمات ضد إسرائيليين في تركيا
الجيش الإسرائيلي يكشف مكان وجود المسؤول الإيراني الذي يخطط لشن هجمات ضد إسرائيليين في تركيا
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "المسؤول الإيراني الذي يقف وراء التخطيط لهجمات ضد إسرائيليين موجود في إسطنبول التركية". 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T11:15+0000
2022-06-18T11:15+0000
2022-06-18T11:15+0000
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وأوضحت الإذاعة أن "مختلف الأجهزة الاستخبارية في إسرائيل بما فيها الموساد عقدت اجتماعا أمنيا رفيع المستوى"، داعية الإسرائيليين هناك إلى توخي الحذر الشديد ومغادرة إسطنبول فورا، وأن من لا يستطيع القيام بذلك حبس نفسه في الغرف.وحسب الإذاعة الإسرائيلية، فإن "التحذيرات الأمنية تتزايد، وأن هناك تعاونا أمنيا كبيرا حاليا بين الموساد والمخابرات التركية لإحباط الخلايا الإيرانية".ونقلت "القناة 12" الإسرائيلية، في وقت سابق، عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن "الإيرانيين يخططون لتنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين خلال عطلة نهاية الأسبوع في تركيا"، مشيرة إلى أن هذا الاستنتاج جاء في أعقاب تقييم للوضع أجراه رئيس الوزراء نفتالي بينيت مع كبار مسؤولي الأمن.وكانت إسرائيل قد حثت، في وقت سابق، جميع مواطنيها على مغادرة تركيا فورا، بدعوى تصاعد خطر هجمات إيرانية انتقامية، ردا على مقتل عدد من المسؤولين في طهران في هجمات في الفترة الأخيرة نُسبت لإسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220618/إعلام-إيران-تخطط-لتنفيذ-هجوم-ضد-إسرائيليين-خلال-عطلة-نهاية-الأسبوع-في-تركيا-1063808184.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم
الجيش الإسرائيلي يكشف مكان وجود المسؤول الإيراني الذي يخطط لشن هجمات ضد إسرائيليين في تركيا
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قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "المسؤول الإيراني الذي يقف وراء التخطيط لهجمات ضد إسرائيليين موجود في إسطنبول التركية".
وأوضحت الإذاعة أن "مختلف الأجهزة الاستخبارية في إسرائيل بما فيها الموساد عقدت اجتماعا أمنيا رفيع المستوى"، داعية الإسرائيليين هناك إلى توخي الحذر الشديد ومغادرة إسطنبول فورا، وأن من لا يستطيع القيام بذلك حبس نفسه في الغرف.
وحسب الإذاعة الإسرائيلية، فإن "التحذيرات الأمنية تتزايد، وأن هناك تعاونا أمنيا كبيرا حاليا بين الموساد والمخابرات التركية لإحباط الخلايا الإيرانية".
ونقلت "القناة 12" الإسرائيلية، في وقت سابق، عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن "الإيرانيين يخططون لتنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين
خلال عطلة نهاية الأسبوع في تركيا"، مشيرة إلى أن هذا الاستنتاج جاء في أعقاب تقييم للوضع أجراه رئيس الوزراء نفتالي بينيت مع كبار مسؤولي الأمن.
وكانت إسرائيل
قد حثت، في وقت سابق، جميع مواطنيها على مغادرة تركيا فورا، بدعوى تصاعد خطر هجمات إيرانية انتقامية، ردا على مقتل عدد من المسؤولين في طهران في هجمات في الفترة الأخيرة نُسبت لإسرائيل.