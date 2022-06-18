https://arabic.sputniknews.com/20220618/الدب-الروسي-يواجه-العالم-بذكاءهذا-ما-حققه-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي--1063816285.html
الدب الروسي يواجه العالم بذكاء...هذا ما حققه منتدى بطرسبورغ الاقتصادي
الدب الروسي يواجه العالم بذكاء...هذا ما حققه منتدى بطرسبورغ الاقتصادي
تواجه روسيا، اليوم، تحدّيات كبيرة بسبب سيل العقوبات الغربية الذي انهار عليها بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي لم يسبق في التاريخ أن فرضت... 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T12:48+0000
2022-06-18T12:48+0000
2022-06-18T12:48+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
راديو
صدى الحياة
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الدب الروسي يواجه العالم بذكاء... هذا ما حققه منتدى بطرسبورغ الاقتصادي
الدب الروسي يواجه العالم بذكاء... هذا ما حققه منتدى بطرسبورغ الاقتصادي
الدّب الروسي في واجهة التحدي ولا يقبل إلاّ بالانتصار وإفشال الخطط الغربية الساعية إلى إضعافه في الساحة الدولية.وحول أجواء المنتدى الاقتصادي الدولي المنعقد في مدينة سانت بطرسبورغ، قالت مراسلتنا هناك، نغم كبّاس لبرنامج "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم: فـــرح القادري.
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فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
راديو, صدى الحياة, аудио
الدب الروسي يواجه العالم بذكاء...هذا ما حققه منتدى بطرسبورغ الاقتصادي
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تواجه روسيا، اليوم، تحدّيات كبيرة بسبب سيل العقوبات الغربية الذي انهار عليها بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي لم يسبق في التاريخ أن فرضت مثل هذه العقوبات على دولة.
الدّب الروسي في واجهة التحدي ولا يقبل إلاّ بالانتصار وإفشال الخطط الغربية الساعية إلى إضعافه في الساحة الدولية.
وحول أجواء المنتدى الاقتصادي الدولي المنعقد في مدينة سانت بطرسبورغ
، قالت مراسلتنا هناك، نغم كبّاس لبرنامج "صدى الحياة":
"إن المنتدى يشهد حركة كبيرة من جميع الشركات العالمية والروسية وأيضا العربية، وكذلك هناك وفود من جميع أنحاء العالم، وهناك شركات أوروبية، وتعرض منتجاتها وتحاول توقيع عقود مع الجانب الروسي، ولكن تحت الطاولة وليس بشكل علني، وهم يرفضون إجراء لقاءات صحفية والإعلان عن رغبتهم في التعاون مع روسيا خوفا من العقوبات والتفافا عليها، ولكن التعاون موجود، فمعظم الشركات التي شاركت العام الماضي هي اليوم كذلك موجودة".
التفاصيل في الملف الصوتي...
إعداد وتقديم: فـــرح القادري.