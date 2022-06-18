https://arabic.sputniknews.com/20220618/الدفاع-الروسية-المخابرات-الأوكرانية-تصور-قصصا-مزيفة-عن-الجيش-الروسي-في-نيكولاييف-1063832404.html
الدفاع الروسية: المخابرات الأوكرانية تصور قصصا مزيفة عن الجيش الروسي في نيكولاييف
الدفاع الروسية: المخابرات الأوكرانية تصور قصصا مزيفة عن الجيش الروسي في نيكولاييف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن المخابرات الأوكرانية، تعمل على تصوير قصص مزيفة حول مزاعم قصف الجيش الروسي لمنازل في مدينة نيكولاييف. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T19:30+0000
2022-06-18T19:30+0000
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وقال مدير المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف: "وفقا للمعلومات المؤكدة الواردة، فإن المخابرات الأوكرانية تحضر لقصص مصورة في نيكولاييف حول سكان محليين بلا مأوى دُمرت منازلهم نتيجة قصف مزعوم من قبل الجيش الروسي".وأوضح ميزينتسيف أن هذا العمل يشارك فيه أكثر من 40 ممثلا وحصل جميع المشاركين على مكافأة نقدية قدرها 25 دولارا.وفي سياق آخر، أشار ميزينتسيف إلى أن القوات الروسية تمكنت من إجلاء 29733 شخصا من المناطق الخطرة في أوكرانيا ودونباس، دون مشاركة كييف خلال اليوم الماضي.وتابع قائلا: "رغم جميع الصعوبات التي وضعتها سلطات كييف، تم إجلاء 29733 شخصا بينهم 3502 طفل من المناطق الخطرة في أوكرانيا ودونباس إلى روسيا خلال 24 ساعة دون مشاركة الجانب الأوكراني".وأوضح أنه منذ بداية العملية الخاصة تم إجلاء أكثر من 1.936 مليون شخص بينهم أكثر من 307 آلاف طفل، وعبرت أكثر من 288 ألف سيارة خاصة حدود الاتحاد الروسي.وقال أيضًا إن 70 سفينة أجنبية من 16 ولاية لا تزال محجوزة في موانئ خيرسون ونيكولاييف وتشرنومورسك وأوتشاكوف وأوديسا ويوجني، ولا يمكنها الذهاب إلى البحر بسبب خطر القصف وخطر الألغام الكبير الذي تسببه كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220618/مراسل-سبوتنيك-القصف-الأوكراني-المكثف-مستمر-على-دونيتسك-1063820709.html
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رصد عسكري, روسيا, العالم
الدفاع الروسية: المخابرات الأوكرانية تصور قصصا مزيفة عن الجيش الروسي في نيكولاييف
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن المخابرات الأوكرانية، تعمل على تصوير قصص مزيفة حول مزاعم قصف الجيش الروسي لمنازل في مدينة نيكولاييف.
وقال مدير المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف: "وفقا للمعلومات المؤكدة الواردة، فإن المخابرات الأوكرانية تحضر لقصص مصورة في نيكولاييف حول سكان محليين بلا مأوى دُمرت منازلهم نتيجة قصف مزعوم من قبل الجيش الروسي".
وأوضح ميزينتسيف أن هذا العمل يشارك فيه أكثر من 40 ممثلا وحصل جميع المشاركين على مكافأة نقدية قدرها 25 دولارا.
وفي سياق آخر، أشار ميزينتسيف إلى أن القوات الروسية تمكنت من إجلاء 29733 شخصا من المناطق الخطرة في أوكرانيا ودونباس، دون مشاركة كييف خلال اليوم الماضي.
وتابع قائلا: "رغم جميع الصعوبات التي وضعتها سلطات كييف، تم إجلاء 29733 شخصا بينهم 3502 طفل من المناطق الخطرة في أوكرانيا ودونباس إلى روسيا خلال 24 ساعة دون مشاركة الجانب الأوكراني".
وأوضح أنه منذ بداية العملية الخاصة تم إجلاء أكثر من 1.936 مليون شخص بينهم أكثر من 307 آلاف طفل، وعبرت أكثر من 288 ألف سيارة خاصة حدود الاتحاد الروسي.
وقال أيضًا إن 70 سفينة أجنبية من 16 ولاية لا تزال محجوزة في موانئ خيرسون ونيكولاييف وتشرنومورسك وأوتشاكوف وأوديسا ويوجني، ولا يمكنها الذهاب إلى البحر بسبب خطر القصف وخطر الألغام الكبير الذي تسببه كييف.