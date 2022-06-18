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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220618/الدفاع-الروسية-دفاعاتنا-الجوية-تسقط-مقاتلة-سو-25-ومروحية-مي-24-للقوات-الأوكرانية-1063810849.html
الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية تسقط مقاتلة "سو-25" ومروحية "مي-24" للقوات الأوكرانية
الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية تسقط مقاتلة "سو-25" ومروحية "مي-24" للقوات الأوكرانية
صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال اليوم الماضي طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25" وطائرة... 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T11:34+0000
2022-06-18T11:34+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف
سو-25
أخبار أوكرانيا
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وقال كوناشينكوف في إحاطة صحفية، اليوم السبت: "إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" بالقرب من قرية كاميشيفاخ وطائرة هليكوبتر من طراز "مي-24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة أرخانغيلسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية".بالإضافة إلى ذلك، أسقط الدفاع الجوي الروسي 8 طائرات دون طيار أوكرانية في مناطق خيرسون وخاركوف وزابوروجيه، بالإضافة إلى 4 صواريخ "توتشكا-يو" و24 راجمة صواريخ "أوراغان" في يوم واحد.وأضاف كوناشينكوف أن الجيش الروسي دمر بصواريخ أرضية وجوية عالية الدقة المنشآت التكنولوجية الأوكرانية لتكرير النفط ومنشآت تخزين الوقود في كريمنشوغ وليزيتشانسك، قائلا: "دمرت الأسلحة الجوية والأرضية العالية الدقة في منطقتي كريمنشوك وليسيتشانسك المنشآت التكنولوجية لتكرير النفط ومنشآت تخزين الوقود المخصصة لتزويد المعدات العسكرية الأوكرانية في دونباس".وأكد المتحدث باسم الدفاع الروسية أن الطيران العملياتي والتكتيكي للجيش الروسي تمكن من القضاء على أكثر من 160 قوميا متطرفا أوكرانيا في يوم واحد في أوكرانيا، و"أصاب الطيران العملياتي - التكتيكي 62 منطقة تمركز للأفرد والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في يوم واحد. ونتيجة للغارات الجوية، تم القضاء على أكثر من 160 قوميا متطرفا أوكرانيا، ونظام القذائف Buk-M1 المضاد للطائرات بالقرب من المنطقة السكنية كاميشيفاخ في جمهورية لوغانسك الشعبية".وأضاف أنه تم تدمير 5 مركبات قتالية من نظام إطلاق صواريخ غراد و6 دبابات ومركبات قتالية مدرعة أخرى و8 قطع مدفعية ميدانية و6 مركبات خاصة، و3 مستودعات ذخيرة في مناطق تسابوفكا في منطقة خاركوف وليزيتشانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/الدفاع-الروسية-قواتنا-المسلحة-دمرت-مقر-آزوف-في-منطقة-خاركوف-بصواريخ-عالية-الدقة--1063758003.html
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الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف, سو-25, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية تسقط مقاتلة "سو-25" ومروحية "مي-24" للقوات الأوكرانية

11:34 GMT 18.06.2022
© Russian Ministry of Defence / الذهاب إلى بنك الصور المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف
 المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© Russian Ministry of Defence
/
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صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال اليوم الماضي طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25" وطائرة هليكوبتر من طراز "مي-24" و8 طائرات مسيرة.
وقال كوناشينكوف في إحاطة صحفية، اليوم السبت: "إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" بالقرب من قرية كاميشيفاخ وطائرة هليكوبتر من طراز "مي-24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة أرخانغيلسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
بالإضافة إلى ذلك، أسقط الدفاع الجوي الروسي 8 طائرات دون طيار أوكرانية في مناطق خيرسون وخاركوف وزابوروجيه، بالإضافة إلى 4 صواريخ "توتشكا-يو" و24 راجمة صواريخ "أوراغان" في يوم واحد.
وأضاف كوناشينكوف أن الجيش الروسي دمر بصواريخ أرضية وجوية عالية الدقة المنشآت التكنولوجية الأوكرانية لتكرير النفط ومنشآت تخزين الوقود في كريمنشوغ وليزيتشانسك، قائلا: "دمرت الأسلحة الجوية والأرضية العالية الدقة في منطقتي كريمنشوك وليسيتشانسك المنشآت التكنولوجية لتكرير النفط ومنشآت تخزين الوقود المخصصة لتزويد المعدات العسكرية الأوكرانية في دونباس".
المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: قواتنا المسلحة دمرت مقر "آزوف" في منطقة خاركوف بصواريخ عالية الدقة
أمس, 08:55 GMT
وأكد المتحدث باسم الدفاع الروسية أن الطيران العملياتي والتكتيكي للجيش الروسي تمكن من القضاء على أكثر من 160 قوميا متطرفا أوكرانيا في يوم واحد في أوكرانيا، و"أصاب الطيران العملياتي - التكتيكي 62 منطقة تمركز للأفرد والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في يوم واحد. ونتيجة للغارات الجوية، تم القضاء على أكثر من 160 قوميا متطرفا أوكرانيا، ونظام القذائف Buk-M1 المضاد للطائرات بالقرب من المنطقة السكنية كاميشيفاخ في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وأضاف أنه تم تدمير 5 مركبات قتالية من نظام إطلاق صواريخ غراد و6 دبابات ومركبات قتالية مدرعة أخرى و8 قطع مدفعية ميدانية و6 مركبات خاصة، و3 مستودعات ذخيرة في مناطق تسابوفكا في منطقة خاركوف وليزيتشانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية.
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