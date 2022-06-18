https://arabic.sputniknews.com/20220618/الدفاع-المدني-يسيطر-على-حريق-في-مدينة-الإمارات-الإنسانية-1063834689.html
الدفاع المدني يسيطر على حريق في مدينة الإمارات الإنسانية
الدفاع المدني يسيطر على حريق في مدينة الإمارات الإنسانية
تمكنت قوات الدفاع المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة من السيطرة على حريق نشب في أحد المباني السكنية بمدينة الإمارات الإنسانية. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T20:29+0000
2022-06-18T20:29+0000
2022-06-18T20:29+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن الحريق نشب في إحدى الغرف السكنية بالمدينة.وتمكنت قوات الدفاع المدني من إخماد الحريق دون وقوع خسائر أو إصابات، بينما أكدت إدارة المدينة أن الاستجابة السريعة لفرق الدفاع المدني ساهمت في السيطرة على الموقف.ولفتت إلى أن المتابعة المستمرة لسلامة الأماكن السكنية بالمدينة ساهمت في سرعة الاستجابة للتعامل مع الحادث.وأكدت إدارة المدينة أنها مهيأة بالكامل من حيث سبل السلامة والأمان للسكان والعاملين، مشيرة إلى أنه تم إصدار توجيهات بإجراء تحقيق عاجل للتعرف على ملابسات الحادث.يذكر أن المدينة تستضيف عائلات تم إجلاؤها من أفغانستان بصورة مؤقتة حتى يتم نقلها إلى دول ثالثة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الدفاع المدني يسيطر على حريق في مدينة الإمارات الإنسانية
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تمكنت قوات الدفاع المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة من السيطرة على حريق نشب في أحد المباني السكنية بمدينة الإمارات الإنسانية.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن الحريق نشب في إحدى الغرف السكنية بالمدينة.
وتمكنت قوات الدفاع المدني من إخماد الحريق دون وقوع خسائر
أو إصابات، بينما أكدت إدارة المدينة أن الاستجابة السريعة لفرق الدفاع المدني ساهمت في السيطرة على الموقف.
ولفتت إلى أن المتابعة المستمرة لسلامة الأماكن السكنية بالمدينة ساهمت في سرعة الاستجابة للتعامل مع الحادث.
وأكدت إدارة المدينة أنها مهيأة بالكامل من حيث سبل السلامة والأمان للسكان والعاملين، مشيرة إلى أنه تم إصدار توجيهات بإجراء تحقيق عاجل للتعرف على ملابسات الحادث
.
يذكر أن المدينة تستضيف عائلات تم إجلاؤها من أفغانستان بصورة مؤقتة حتى يتم نقلها إلى دول ثالثة.