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الدفاع المدني يسيطر على حريق في مدينة الإمارات الإنسانية
الدفاع المدني يسيطر على حريق في مدينة الإمارات الإنسانية
تمكنت قوات الدفاع المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة من السيطرة على حريق نشب في أحد المباني السكنية بمدينة الإمارات الإنسانية. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T20:29+0000
2022-06-18T20:29+0000
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن الحريق نشب في إحدى الغرف السكنية بالمدينة.وتمكنت قوات الدفاع المدني من إخماد الحريق دون وقوع خسائر أو إصابات، بينما أكدت إدارة المدينة أن الاستجابة السريعة لفرق الدفاع المدني ساهمت في السيطرة على الموقف.ولفتت إلى أن المتابعة المستمرة لسلامة الأماكن السكنية بالمدينة ساهمت في سرعة الاستجابة للتعامل مع الحادث.وأكدت إدارة المدينة أنها مهيأة بالكامل من حيث سبل السلامة والأمان للسكان والعاملين، مشيرة إلى أنه تم إصدار توجيهات بإجراء تحقيق عاجل للتعرف على ملابسات الحادث.يذكر أن المدينة تستضيف عائلات تم إجلاؤها من أفغانستان بصورة مؤقتة حتى يتم نقلها إلى دول ثالثة.
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الدفاع المدني يسيطر على حريق في مدينة الإمارات الإنسانية

20:29 GMT 18.06.2022
© AFP 2022 / Giuseppe Cacaceتزويد شرطة دبي بروبوتات
تزويد شرطة دبي بروبوتات - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
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تمكنت قوات الدفاع المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة من السيطرة على حريق نشب في أحد المباني السكنية بمدينة الإمارات الإنسانية.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن الحريق نشب في إحدى الغرف السكنية بالمدينة.
وتمكنت قوات الدفاع المدني من إخماد الحريق دون وقوع خسائر أو إصابات، بينما أكدت إدارة المدينة أن الاستجابة السريعة لفرق الدفاع المدني ساهمت في السيطرة على الموقف.
ولفتت إلى أن المتابعة المستمرة لسلامة الأماكن السكنية بالمدينة ساهمت في سرعة الاستجابة للتعامل مع الحادث.
وأكدت إدارة المدينة أنها مهيأة بالكامل من حيث سبل السلامة والأمان للسكان والعاملين، مشيرة إلى أنه تم إصدار توجيهات بإجراء تحقيق عاجل للتعرف على ملابسات الحادث.
يذكر أن المدينة تستضيف عائلات تم إجلاؤها من أفغانستان بصورة مؤقتة حتى يتم نقلها إلى دول ثالثة.
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