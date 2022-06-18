https://arabic.sputniknews.com/20220618/الرئاسة-اللبنانية-تصدر-بيانا-بشأن-مزاعم-ثروة-ميشال-عون-المقدرة-بمليار-و200-مليون-دولار-1063825041.html
الرئاسة اللبنانية تصدر بيانا بشأن مزاعم "ثروة ميشال عون المقدرة بمليار و200 مليون دولار"
الرئاسة اللبنانية تصدر بيانا بشأن مزاعم "ثروة ميشال عون المقدرة بمليار و200 مليون دولار"
أصدر مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، اليوم السبت، بيانا رد فيه على "تقرير الـ mtv"، والتي ادعت فيه أن ثروة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تقدر بمليار... 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T15:47+0000
2022-06-18T15:47+0000
2022-06-18T15:49+0000
أخبار لبنان
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وقال البيان، إن "تقرير الـ mtv كاذب ولا أساس له، ويندرج في سياق المعلومات التضليلية التي تبثها المحطة وأتى في سياقٍ ملتبس"، ولفت مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، إلى أن "معلومات التقرير المذكور نُشرت في العام 2018 ونُسِبت زوراً إلى مجلة "فوربس" والمديرية العامة لرئاسة الجمهورية راسلت وزير العدل في حينه لإجراء التحقيقات في شأن الخبر الملفق".وختم البيان بالقول إنه "على ضوء نشر المحطة الخبر الكاذب نفسه من دون أي مستند يثبت صحته تصبح العودة إلى القضاء أمراً بديهياً لوضع حد لمثل هذه الأكاذيب".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان
الرئاسة اللبنانية تصدر بيانا بشأن مزاعم "ثروة ميشال عون المقدرة بمليار و200 مليون دولار"
15:47 GMT 18.06.2022 (تم التحديث: 15:49 GMT 18.06.2022) تابعنا عبر
أصدر مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، اليوم السبت، بيانا رد فيه على "تقرير الـ mtv"، والتي ادعت فيه أن ثروة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تقدر بمليار و200 مليون دولار أمريكي.
وقال البيان، إن "تقرير الـ mtv كاذب ولا أساس له، ويندرج في سياق المعلومات التضليلية التي تبثها المحطة وأتى في سياقٍ ملتبس"، ولفت مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، إلى أن "معلومات التقرير المذكور نُشرت في العام 2018 ونُسِبت زوراً إلى مجلة "فوربس" والمديرية العامة لرئاسة الجمهورية راسلت وزير العدل في حينه لإجراء التحقيقات في شأن الخبر الملفق".
وختم البيان بالقول إنه "على ضوء نشر المحطة الخبر الكاذب نفسه من دون أي مستند يثبت صحته تصبح العودة إلى القضاء أمراً بديهياً لوضع حد لمثل هذه الأكاذيب".