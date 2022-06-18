https://arabic.sputniknews.com/20220618/الزمالك-يخاطب-وزير-الرياضة-المصري-ويعلن-رفضه-خوض-مباراة-القمة-أمام-الأهلي-على-ملعب-السلام-1063822646.html
الزمالك يخاطب وزير الرياضة المصري ويعلن رفضه خوض مباراة القمة أمام الأهلي على ملعب السلام
الزمالك يخاطب وزير الرياضة المصري ويعلن رفضه خوض مباراة القمة أمام الأهلي على ملعب السلام
أعلن رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، اليوم السبت، رفضه مشاركة فريقه في مباراة القمة بالدوري المصري، أمام الأهلي، مساء غد الأحد، بسبب "انعدام تكافؤ... 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T14:54+0000
2022-06-18T14:54+0000
2022-06-18T14:54+0000
نادي الأهلي
أخبار الزمالك اليوم
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وأشار منصور، في بيان نشره على حسابه الرسمي، إلى أن "مباراة الذهاب بين الزمالك والأهلي أقيمت دون حضور جماهيري، مما يعني أن إقامة مباراة الإياب على أرض الأهلي بحضور جماهيري، يعتبر إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص".وقال رئيس الزمالك، إن "مجلس إدارة نادي الزمالك أرسل خطابا رسميا إلى وزير الشباب والرياضة، للمطالبة بنقل مباراة القمة أمام الأهلي، واللعب بدون جمهور".ومن المقرر أن تلعب المباراة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، على أرضية ملعب استاد "وي السلام"، غدا الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.
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نادي الأهلي, أخبار الزمالك اليوم
الزمالك يخاطب وزير الرياضة المصري ويعلن رفضه خوض مباراة القمة أمام الأهلي على ملعب السلام
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أعلن رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، اليوم السبت، رفضه مشاركة فريقه في مباراة القمة بالدوري المصري، أمام الأهلي، مساء غد الأحد، بسبب "انعدام تكافؤ الفرص".
وأشار منصور، في بيان نشره على حسابه الرسمي، إلى أن "مباراة الذهاب بين الزمالك والأهلي أقيمت دون حضور جماهيري، مما يعني أن إقامة مباراة الإياب على أرض الأهلي بحضور جماهيري، يعتبر إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص".
وقال رئيس الزمالك، إن "مجلس إدارة نادي الزمالك أرسل خطابا رسميا إلى وزير الشباب والرياضة، للمطالبة بنقل مباراة القمة أمام الأهلي، واللعب بدون جمهور".
ومن المقرر أن تلعب المباراة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، على أرضية ملعب استاد "وي السلام"، غدا الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.