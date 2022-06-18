https://arabic.sputniknews.com/20220618/السكك-الحديد-البريطانية-تشهد--الأسبوع-المقبل-أكبر-إضراب-منذ-30-عاما-1063834426.html
السكك الحديد البريطانية تشهد الأسبوع المقبل أكبر إضراب منذ 30 عاما
السكك الحديد البريطانية تشهد الأسبوع المقبل أكبر إضراب منذ 30 عاما
أعلن اتحاد نقابات عمال السكك الحديد والنقل البحري والبري في بريطانيا، اليوم السبت، أن شبكة السكك الحديد ستشهد الأسبوع المقبل أكبر إضراب منذ 30 عاما بعد فشل... 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T20:28+0000
2022-06-18T20:28+0000
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بريطانيا
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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الأمين العام للاتحاد النقابي ميك لينش، أن نقاشات جرت في الأسابيع الأخيرة مع هيئة البنى التحتية لشبكة السكك الحديد وشركات القطارات ومترو الأنفاق في لندن.لكنه أشار إلى أنه لم يتم التوصل إلى "تسويات قابلة للتطبيق". وفشل المناقشات يعني أن ما يزيد على 50 ألف عامل سيشاركون الأسبوع المقبل في إضراب عام أيام الثلاثاء والخميس والسبت.كما يشارك في الإضراب عمال مترو الأنفاق في لندن لمدة 24 ساعة الثلاثاء.وذكر الاتحاد أن القطاع شهد إلغاء وظائف عديدة، بالإضافة إلى أن أجور العمال المتبقين لم تعد تكفي بسبب ارتفاع التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ 4 عقود.وقال لينش: "لذا... نؤكد أن الإضراب المقرر في 21 و23 و25 حزيران/يونيو سيحدث".ويتوقع أن يؤدي الإضراب إلى اضطرابات على صعيد حركة النقل، لكن الاتحاد دافع عن قراره.وحمل الاتحاد مسؤولية التحرك للحكومة المحافظة وقرارها اقتطاع مليارات الجنيهات الاسترلينية من ميزانية شبكة النقل.
https://arabic.sputniknews.com/20181210/إضراب-السكك-الحديد-1037356116.html
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بريطانيا
السكك الحديد البريطانية تشهد الأسبوع المقبل أكبر إضراب منذ 30 عاما
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أعلن اتحاد نقابات عمال السكك الحديد والنقل البحري والبري في بريطانيا، اليوم السبت، أن شبكة السكك الحديد ستشهد الأسبوع المقبل أكبر إضراب منذ 30 عاما بعد فشل المحادثات المتعلقة بالأجور.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الأمين العام للاتحاد النقابي ميك لينش، أن نقاشات جرت في الأسابيع الأخيرة مع هيئة البنى التحتية لشبكة السكك الحديد وشركات القطارات
ومترو الأنفاق في لندن.
10 ديسمبر 2018, 08:07 GMT
لكنه أشار إلى أنه لم يتم التوصل إلى "تسويات قابلة للتطبيق". وفشل المناقشات يعني أن ما يزيد على 50 ألف عامل سيشاركون الأسبوع المقبل في إضراب عام أيام الثلاثاء والخميس والسبت.
كما يشارك في الإضراب عمال مترو الأنفاق في لندن لمدة 24 ساعة الثلاثاء.
وذكر الاتحاد أن القطاع شهد إلغاء وظائف عديدة، بالإضافة إلى أن أجور العمال المتبقين لم تعد تكفي بسبب ارتفاع التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ 4 عقود.
وقال لينش: "لذا... نؤكد أن الإضراب المقرر في 21 و23 و25 حزيران/يونيو سيحدث".
ويتوقع أن يؤدي الإضراب إلى اضطرابات على صعيد حركة النقل، لكن الاتحاد دافع عن قراره.
وحمل الاتحاد مسؤولية التحرك للحكومة المحافظة وقرارها اقتطاع مليارات الجنيهات الاسترلينية من ميزانية شبكة النقل.