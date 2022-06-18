https://arabic.sputniknews.com/20220618/السيسي-يؤكد-ضرورة-تعزيز-وحدة-الصف-العربي-لمواجهة-التحديات-الإقليمية-والدولية-1063823166.html
السيسي يؤكد ضرورة تعزيز وحدة الصف العربي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية
السيسي يؤكد ضرورة تعزيز وحدة الصف العربي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بمدينة شرم الشيخ العاهل البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T15:12+0000
2022-06-18T15:12+0000
2022-06-18T15:12+0000
أخبار العالم العربي
مصر
الرئيس عبدالفتاح السيسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1055176009_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1d028b25c645d50b8ec30d7f19aa0de9.jpg
القاهرة، 18 يونيو - سبوتنيك. وأكد السيسي خلال اللقاء ضرورة تعزيز وحدة الصف العربي لمواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية.وذكر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، مساء اليوم السبت، أن السيسي أكد لملك البحرين حرص بلاده على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع البحرين في مختلف المجالات، والتنسيق المشترك بشأن التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والعمل على تعزيز وحدة الصف والعمل العربي المشترك في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية.بدوره، أشاد العاهل البحريني بدور مصر المحوري والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهودها لتعزيز العمل العربي المشترك على جميع المستويات، في وقت ثمَّن التطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات البحرينية المصرية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية وغيرها.وناقش السيسي والشيخ حمد بن عيسى أطر وآفاق التعاون المشترك بين مصر والبحرين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، من خلال الاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بينهما، وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية، عكست تفاهما متبادلا بين الطرفين حيال سبل التعامل مع تلك القضايا.وأشار السفير راضي إلى أنه تم التوافق بين السيسي والشيخ حمد بن عيسى على تعظيم التعاون والتنسيق المصري البحريني لتطوير منظومة العمل العربي المشترك، من أجل المساهمة في حماية الأمن القومي العربي وتعزيز القدرات العربية.تأتي هذه الزيارة قبل نحو شهر من قمة مرتقبة تستضيفها السعودية في 16 تموز/يوليو المقبل بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/السيسي-التصدي-للأزمة-الاقتصادية-الحالية-يتطلب-تضافر-الجهود-الدولية-1063783487.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1055176009_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_44efc38d9815f4badd5dd30f80fa079a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم العربي, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي
السيسي يؤكد ضرورة تعزيز وحدة الصف العربي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية
تابعنا عبر
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بمدينة شرم الشيخ العاهل البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة.
القاهرة، 18 يونيو - سبوتنيك
. وأكد السيسي خلال اللقاء ضرورة تعزيز وحدة الصف العربي لمواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية.
وذكر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، مساء اليوم السبت، أن السيسي أكد لملك البحرين حرص بلاده على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع البحرين في مختلف المجالات، والتنسيق المشترك بشأن التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والعمل على تعزيز وحدة الصف والعمل العربي المشترك في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية.
بدوره، أشاد العاهل البحريني
بدور مصر المحوري والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهودها لتعزيز العمل العربي المشترك على جميع المستويات، في وقت ثمَّن التطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات البحرينية المصرية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية وغيرها.
وناقش السيسي
والشيخ حمد بن عيسى أطر وآفاق التعاون المشترك بين مصر والبحرين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، من خلال الاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بينهما، وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية، عكست تفاهما متبادلا بين الطرفين حيال سبل التعامل مع تلك القضايا.
وأشار السفير راضي إلى أنه تم التوافق بين السيسي والشيخ حمد بن عيسى على تعظيم التعاون والتنسيق المصري البحريني لتطوير منظومة العمل العربي المشترك، من أجل المساهمة في حماية الأمن القومي العربي وتعزيز القدرات العربية.
تأتي هذه الزيارة قبل نحو شهر من قمة مرتقبة تستضيفها السعودية في 16 تموز/يوليو المقبل بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن.