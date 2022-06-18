https://arabic.sputniknews.com/20220618/الشرطة-الأمريكية-تكشف-تفاصيل-حادث-إطلاق-نار-بمركز-تسوق-في-فيرجينيا--1063836752.html
الشرطة الأمريكية تكشف تفاصيل حادث إطلاق نار بمركز تسوق في فيرجينيا
الشرطة الأمريكية تكشف تفاصيل حادث إطلاق نار بمركز تسوق في فيرجينيا
أعلنت الشرطة الأمريكية وقوع إطلاق نار في مركز تسوق بشمال فيرجينيا، اليوم السبت، لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T20:59+0000
2022-06-18T20:59+0000
2022-06-18T21:01+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتبت شرطة مقاطعة فايرفاكس في تغريدة على حسابها بموقع تويتر أن ضباط الشرطة تم استدعاؤهم إلى مول "تايسونز كورنر" بعد ظهر اليوم السبت على إثر بلاغ عن إطلاق نار في مركز تسوق شهير.وذكرت الشرطة أن قتالا اندلع في المول التجاري وأن أحد الرجال أشهر مسدسا وأطلق النار.وقال الشرطة إنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات ولم ترد تقارير مؤكدة عن عمليات إطلاق نار أخرى.على الفور، بدأت الشرطة تمشيط مركز التسوق للتأكد من عدم وجود مشتبه بهم ومساعدة الأشخاص المختبئين في المكان.طلبت السلطات من الأشخاص المختبئين البقاء في أماكنهم لحين وصول ضباط الشرطة إليهم.وقالت الشرطة إن المركز التجاري أغلق بعد ذلك وطُلب من الناس تجنب المنطقة.
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
الشرطة الأمريكية تكشف تفاصيل حادث إطلاق نار بمركز تسوق في فيرجينيا
20:59 GMT 18.06.2022 (تم التحديث: 21:01 GMT 18.06.2022) تابعنا عبر
أعلنت الشرطة الأمريكية وقوع إطلاق نار في مركز تسوق بشمال فيرجينيا، اليوم السبت، لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.
وكتبت شرطة مقاطعة فايرفاكس في تغريدة على حسابها بموقع تويتر أن ضباط الشرطة تم استدعاؤهم إلى مول "تايسونز كورنر" بعد ظهر اليوم السبت على إثر بلاغ عن إطلاق نار
في مركز تسوق شهير.
وذكرت الشرطة أن قتالا اندلع في المول التجاري وأن أحد الرجال أشهر مسدسا وأطلق النار.
وقال الشرطة إنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات ولم ترد تقارير مؤكدة عن عمليات إطلاق نار أخرى.
على الفور، بدأت الشرطة تمشيط مركز التسوق للتأكد من عدم وجود مشتبه بهم ومساعدة الأشخاص المختبئين في المكان.
طلبت السلطات من الأشخاص المختبئين البقاء في أماكنهم لحين وصول ضباط الشرطة إليهم.
وقالت الشرطة إن المركز التجاري أغلق بعد ذلك وطُلب من الناس تجنب المنطقة.