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https://arabic.sputniknews.com/20220618/الشرطة-الأمريكية-تكشف-تفاصيل-حادث-إطلاق-نار-بمركز-تسوق-في-فيرجينيا--1063836752.html
الشرطة الأمريكية تكشف تفاصيل حادث إطلاق نار بمركز تسوق في فيرجينيا
الشرطة الأمريكية تكشف تفاصيل حادث إطلاق نار بمركز تسوق في فيرجينيا
أعلنت الشرطة الأمريكية وقوع إطلاق نار في مركز تسوق بشمال فيرجينيا، اليوم السبت، لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T20:59+0000
2022-06-18T21:01+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتبت شرطة مقاطعة فايرفاكس في تغريدة على حسابها بموقع تويتر أن ضباط الشرطة تم استدعاؤهم إلى مول "تايسونز كورنر" بعد ظهر اليوم السبت على إثر بلاغ عن إطلاق نار في مركز تسوق شهير.وذكرت الشرطة أن قتالا اندلع في المول التجاري وأن أحد الرجال أشهر مسدسا وأطلق النار.وقال الشرطة إنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات ولم ترد تقارير مؤكدة عن عمليات إطلاق نار أخرى.على الفور، بدأت الشرطة تمشيط مركز التسوق للتأكد من عدم وجود مشتبه بهم ومساعدة الأشخاص المختبئين في المكان.طلبت السلطات من الأشخاص المختبئين البقاء في أماكنهم لحين وصول ضباط الشرطة إليهم.وقالت الشرطة إن المركز التجاري أغلق بعد ذلك وطُلب من الناس تجنب المنطقة.
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الولايات المتحدة الأمريكية

الشرطة الأمريكية تكشف تفاصيل حادث إطلاق نار بمركز تسوق في فيرجينيا

20:59 GMT 18.06.2022 (تم التحديث: 21:01 GMT 18.06.2022)
© REUTERS / KEVIN MOHATTالشرطة تقف خارج متجر في بولدر بولاية كولورادو الأمريكية بعد إطلاق نار خلف 6 قتلى
الشرطة تقف خارج متجر في بولدر بولاية كولورادو الأمريكية بعد إطلاق نار خلف 6 قتلى - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© REUTERS / KEVIN MOHATT
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أعلنت الشرطة الأمريكية وقوع إطلاق نار في مركز تسوق بشمال فيرجينيا، اليوم السبت، لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.
وكتبت شرطة مقاطعة فايرفاكس في تغريدة على حسابها بموقع تويتر أن ضباط الشرطة تم استدعاؤهم إلى مول "تايسونز كورنر" بعد ظهر اليوم السبت على إثر بلاغ عن إطلاق نار في مركز تسوق شهير.
وذكرت الشرطة أن قتالا اندلع في المول التجاري وأن أحد الرجال أشهر مسدسا وأطلق النار.
وقال الشرطة إنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات ولم ترد تقارير مؤكدة عن عمليات إطلاق نار أخرى.
على الفور، بدأت الشرطة تمشيط مركز التسوق للتأكد من عدم وجود مشتبه بهم ومساعدة الأشخاص المختبئين في المكان.
طلبت السلطات من الأشخاص المختبئين البقاء في أماكنهم لحين وصول ضباط الشرطة إليهم.
وقالت الشرطة إن المركز التجاري أغلق بعد ذلك وطُلب من الناس تجنب المنطقة.
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