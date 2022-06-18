https://arabic.sputniknews.com/20220618/الشرطة-البرازيلية-تعتقل-مشتبها-به-ثالثا-في-مقتل-صحفي-بريطاني--1063825597.html
الشرطة البرازيلية تعتقل مشتبها به ثالثا في مقتل صحفي بريطاني
الشرطة البرازيلية تعتقل مشتبها به ثالثا في مقتل صحفي بريطاني
أعلنت الشرطة الفيدرالية في البرازيل، اليوم السبت، اعتقال مشتبه به ثالث في مقتل الصحفي البريطاني دوم فيليبس والخبير البرازيلي برونو بيريرا. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T16:02+0000
2022-06-18T16:02+0000
2022-06-18T16:02+0000
أخبار البرازيل
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واختفى فيليبس وبيريرا قبل نحو أسبوعين، وتأكد مقتل فيليبس بعد اختبارات الطب الشرعي وعثر على بقايا أخرى يعتقد أنها تخص بيريرا، بحسب "أسوشيتدبرس".قالت الشرطة في بيان إن جيفرسون دا سيلفا ليما، المعروف باسم بيلادو دا دينها، سلم نفسه في مركز الشرطة في أتالايا دو نورتي في منطقة الأمازون.وذكرت الشرطة إن المشتبه به سوف يحال إلى جلسة استماع. وتحتجز الشرطة رجلين آخرين بالفعل لتورطهما المزعوم في عمليات القتل.وكان الصحفي البريطاني والباحث البرازيلي قد شوهدا آخر مرة في 5 حزيران/يونيو عندما استقلا قاربا في رحلة استكشافية إلى وادي جافاري وهو منطقة يصعب الوصول إليها وموطن لقبائل 20 منها مجموعات معزولة بشكل كامل.وتشهد المنطقة تفاقما لمظاهر العنف المسلح نتيجة وجود عمال مناجم ومنقبين عن الذهب وصيادين غير شرعيين فيها.وتسبب اختفاء الصحفي والباحث في تحرك شخصيات وجماعات معنية بالدفاع عن البيئة وحقوق الإنسان، كما نظمت تظاهرات في لندن والبرازيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220613/الرئيس-البرازيلي-يعلن-العثور-على-رفات-بشرية-خلال-عملية-البحث-عن-الصحفي-البريطاني-المفقود-1063534694.html
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أخبار البرازيل
الشرطة البرازيلية تعتقل مشتبها به ثالثا في مقتل صحفي بريطاني
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أعلنت الشرطة الفيدرالية في البرازيل، اليوم السبت، اعتقال مشتبه به ثالث في مقتل الصحفي البريطاني دوم فيليبس والخبير البرازيلي برونو بيريرا.
واختفى فيليبس وبيريرا قبل نحو أسبوعين، وتأكد مقتل فيليبس بعد اختبارات الطب الشرعي وعثر على بقايا أخرى يعتقد أنها تخص بيريرا، بحسب "أسوشيتدبرس".
قالت الشرطة في بيان إن جيفرسون دا سيلفا ليما، المعروف باسم بيلادو دا دينها، سلم نفسه في مركز الشرطة في أتالايا دو نورتي في منطقة الأمازون.
وذكرت الشرطة إن المشتبه به سوف يحال إلى جلسة استماع. وتحتجز الشرطة رجلين آخرين بالفعل لتورطهما المزعوم في عمليات القتل.
وكان الصحفي البريطاني والباحث البرازيلي
قد شوهدا آخر مرة في 5 حزيران/يونيو عندما استقلا قاربا في رحلة استكشافية إلى وادي جافاري وهو منطقة يصعب الوصول إليها وموطن لقبائل 20 منها مجموعات معزولة بشكل كامل.
وتشهد المنطقة تفاقما لمظاهر العنف المسلح نتيجة وجود عمال مناجم ومنقبين عن الذهب وصيادين غير شرعيين فيها.
وتسبب اختفاء الصحفي والباحث في تحرك شخصيات وجماعات معنية بالدفاع عن البيئة وحقوق الإنسان، كما نظمت تظاهرات في لندن والبرازيل.